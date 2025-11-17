Die NBA-Franchise der Orlando Magic hatte sich nach einem schwachen Saisonstart wieder berappelt und eine Siegesserie in der NBA gestartet. Trotz einer überragenden Leistung von Franz Wagner wurde diese nun gestoppt.

Die Siegesserie der deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva mit den Orlando Magic ist erst einmal gestoppt.

Trotz einer Saisonbestleistung von Welt-und Europameister Wagner mit 29 Punkten verloren die Magic bei den Houston Rockets mit 113:117 nach Verlängerung. Für Orlando war es nach zuletzt drei Erfolgen in Serie die siebte Niederlage in dieser NBA-Saison.

Da Silva, der für den verletzten US-Star Paolo Banchero erneut in die Startformation gerückt war, kam in einer umkämpften und spannenden Partie auf 13 Zähler. Bester Werfer bei den Rockets war der 37 Jahre alte Kevin Durant mit 35 Punkten.

Alperen Sengun, der mit einem Wurf 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene die Verlängerung erzwang, kam auf 30. Die Magic sind nun mit einer ausgeglichenen Bilanz Elfter der Eastern Conference, die Rockets (9-3) liegen im Westen auf Rang drei.