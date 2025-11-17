Anzeige
Siegesserie reißt

NBA: Franz Wagner brilliert trotz Niederlage - Orlando Magic bei Auswärtsspiel ausgebremst

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 06:03 Uhr
  • SID

Die NBA-Franchise der Orlando Magic hatte sich nach einem schwachen Saisonstart wieder berappelt und eine Siegesserie in der NBA gestartet. Trotz einer überragenden Leistung von Franz Wagner wurde diese nun gestoppt.

Die Siegesserie der deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva mit den Orlando Magic ist erst einmal gestoppt.

Trotz einer Saisonbestleistung von Welt-und Europameister Wagner mit 29 Punkten verloren die Magic bei den Houston Rockets mit 113:117 nach Verlängerung. Für Orlando war es nach zuletzt drei Erfolgen in Serie die siebte Niederlage in dieser NBA-Saison.

Da Silva, der für den verletzten US-Star Paolo Banchero erneut in die Startformation gerückt war, kam in einer umkämpften und spannenden Partie auf 13 Zähler. Bester Werfer bei den Rockets war der 37 Jahre alte Kevin Durant mit 35 Punkten.

Alperen Sengun, der mit einem Wurf 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene die Verlängerung erzwang, kam auf 30. Die Magic sind nun mit einer ausgeglichenen Bilanz Elfter der Eastern Conference, die Rockets (9-3) liegen im Westen auf Rang drei.

NBA: Dennis Schröder und die Kings verlieren weiter

Bei Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder läuft es mit den Sacramento Kings weiter so gar nicht nach Wunsch. Der 32-Jährige verlor mit seinem Team bei den San Antonio Spurs mit 110:123.

Schröder, der zum zweiten Mal in dieser Saison nur von der Bank kam, konnte mit 22 Punkten die sechste Niederlage der Kings in Folge auch nicht abwenden. Bester Werfer bei Sacramento war DeMar DeRozan (27).

Die Spurs gewannen auch ohne den verletzten Topstar Victor Wembanyama. Für den Franzosen sprang De'Aaron Fox mit 28 Punkten in die Bresche. Sacramento ist nach der elften Saisonniederlage Vorletzter im Westen.

