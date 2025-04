NBA: Dennis Schröder verliert deutsches Duell gegen Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder

Im deutschen Duell der NBA haben die Detroit Pistons mit Dennis Schröder gegen Oklahoma City Thunder und Isaiah Hartenstein klar verloren. Für ein Mega-Finish der Dallas Mavericks sorgte Anthony Davis.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit seinen Detroit Pistons den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der NBA verpasst. Ohne die nach der aufsehenerregenden Schlägerei gegen die Minnesota Timberwolves gesperrten Isaiah Stewart, Marcus Sasser und Ron Holland II musste sich Schröder im deutschen Duell bei Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder 103:119 geschlagen geben.

Mit einem Sieg wäre Detroit erstmals seit 2019 wieder in die Playoffs eingezogen, noch bleiben dem Team aus der "Motor City" aber sechs Hauptrundenpartien. Schröder stand in der Startformation und mit insgesamt 39 Minuten am längsten aller Akteure auf dem Parkett, der Point Guard kam auf 15 Punkte, sieben Assists und vier Rebounds.

Hartenstein feierte mit OKC den elften Sieg nacheinander. Von der Bank steuerte der 26-Jährige fünf Zähler, sechs Assists und acht Rebounds zum Erfolg bei. Oklahoma bleibt mit 64-12 Siegen weiter das beste Team der NBA. Detroit liegt im Osten nach zwei Niederlagen am Stück auf Rang fünf.