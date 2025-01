Tristan da Silva führt mit einem Karrierebestwert die Magic zum Sieg, auch Isaiah Hartenstein hat mit OKC Grund zur Freude.

Tristan da Silva hat Orlando Magic in Abwesenheit der verletzten Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner zum nächsten NBA-Sieg geführt. Der Rookie stellte beim 106:97 bei den Toronto Raptors mit 25 Punkten als bester Werfer seines Teams einen Karrierebestwert auf, beim 21. Erfolg im 36. Saisonspiel der Franchise aus Florida steuerte er zudem vier Rebounds und zwei Assists bei.

Der gebürtige Münchner spielt in der US-Profiliga seit einigen Wochen immer wieder groß auf, unter anderem durch die Bauchmuskel-Verletzung von Franz Wagner kommt ihm eine größere Verantwortung im Team zu.

"Ich versuche einfach nur, das alles als eine Reise zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass du als Rookie natürlich Höhen und Tiefen haben wirst. Es gibt Spiele, in denen man nicht so gut spielt, in denen ein Schuss nicht reingeht. Und es gibt Spiele wie heute Abend, in denen man sich richtig gut fühlt", sagte da Silva. Zuletzt hatte der Deutsch-Brasilianer beim 96:105 bei den Detroit Pistons keinen Punkt verbucht.

Lob erhielt der 23-Jährige von seinem Coach. "Nein, er bekommt definitiv nicht genug Anerkennung als Rookie", sagte Jamahl Mosley und ergänzte: "Ich weiß, dass ich ihm den Ball in die Hände gebe und ihn dazu bringe, manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, wozu er auch wieder in der Lage ist, aber er ist bereit, alle Herausforderungen anzunehmen. Aber wir haben es schon einmal gesagt, er war in großen Situationen, in großen Spielen, und er wird sich weiter verbessern und mit diesem Team wachsen."