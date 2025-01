NBA: Deutsches Duo um Daniel Theis und Isaiah Hartenstein siegreich, Nuggets zu stark für Mavericks

Erfolgreicher Abend aus deutscher Sicht in der NBA: Die New Orleans Pelicans mit Daniel Theis und Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein siegten.

Daniel Theis hat in der NBA eine erfolgreiche Rückkehr nach Chicago gefeiert. Mit den New Orleans Pelicans besiegte der 32-Jährige sein Ex-Team Chicago Bulls mit 119:113 und fand nach der jüngsten Niederlage in Boston in die Erfolgsspur zurück.

Theis, der 2021 von Boston nach Chicago gewechselt war und dort einige Monate verbrachte, steuerte vier Punkte und sieben Rebounds zum Erfolg der Pelicans bei. Trey Murphy III war mit 32 Punkten Topscorer für das Team aus Louisiana und erwies sich als sicherer Freiwurfschütze. Zion Williamson (21) hatte eine gute Wurfquote aus dem Feld. Bester Schütze der Bulls war Zach LaVine (25).