NBA: Lakers-Coach verliert Haus bei Inferno - auch Warriors-Legende betroffen

In Los Angeles wüten schlimme Brände. Auch die Sportstars bleiben davon nicht verschont.

Im Großraum Los Angeles wurden in den vergangenen Tagen durch schwere Brände mehr als 5.300 Gebäude zerstört, rund 180.000 Menschen mussten die Region verlassen. Auch die ansässigen Sportstars wurden von der Tragödie nicht verschont.

Laut "ESPN" wurde das gemietete Haus von Lakers-Cheftrainer JJ Redick in Pacific Palisades bei den Waldbränden zerstört. Bereits am Dienstag, vor dem Spiel der Lakers gegen die Mavericks, hatte Redick bestätigt, dass sein Haus bedroht ist und Mitglieder seiner Familie zu denen gehörten, die gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen.

Die Partie zwischen den Charlotte Hornets und den Los Angeles Lakers in der Nacht auf Freitag wurde abgesagt.

"Wir sind untröstlich für Los Angeles", hieß es in einer Erklärung der Lakers: "Unsere Gedanken sind bei all denen, die von dieser unvorstellbaren Situation betroffen sind. Und unsere Dankbarkeit gilt den Ersthelfern und euch allen, die zusammenkommen, wenn wir einander am meisten brauchen."