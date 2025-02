Ariel Hukporti (New York Knicks)

Auch sieben Deutsche sind mittendrin in diesem Hauen und Stechen.

Die reguläre NBA -Saison befindet sich langsam aber sicher in der entscheidenden Phase.

Sieben Siege in Folge – die längste solche Serie seit zehn Jahren - lassen Detroit von Platz sechs im Osten grüßen.

Seit der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers am Tag der Trade-Deadline hat die Franchise aus der "Motor City" kein einziges Spiel mehr verloren.

Die Pistons haben eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Und das gleich in doppeltem Sinne.

Schröder trägt seinen Teil zu dieser äußerst erfreulichen Entwicklung bei. Seine Verpflichtung hat Tiefe und Erfahrung des Kaders gestärkt. Das junge Team dürfte auch in den Playoffs weiter vom amtierenden WM-MVP profitieren.

Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Meister von 1989, 1990 und 2004 noch in der vergangenen Saison ein absolutes Kellerkind mit einer Bilanz von 14 Siegen bei 68 Niederlagen war.

Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva (Orlando Magic)

Einen Platz hinter den Pistons rangiert das Team mit dem größten Anteil deutscher Spieler. Die Magic absolvieren eine Saison voller Höhen und Tiefen.

Nach einem beeindruckenden Start schien eine Teilnahme an den Playoffs als sicher. Dann verletzten sich immer wieder Schlüsselspieler. Die Franchise-Cornerstones Paolo Banchero und Franz Wagner fielen jeweils lange aus, kehrten mittlerweile aber aufs Parkett zurück. Moritz Wagner hingegen wird in der laufenden Saison nicht mehr spielen können.

Das Auf und Ab im Krankenstand schlägt sich auch in der Bilanz nieder. 29 Siege bei 30 Niederlagen reichen derzeit für Rang sieben, was die Teilnahme am Play-In-Turnier bedeuten würde.

Schaut man sich die schwankenden Leistungen der direkten Magic-Verfolger aus Atlanta, Miami und Chicago an, scheint ein weiteres Abrutschen Orlandos nicht sehr wahrscheinlich.

Im Gegenteil: Bleiben die wichtigsten Spieler fit, ist in den verbleibenden 23 Spielen ein Sprung auf einen direkten Playoff-Platz wahrscheinlich.