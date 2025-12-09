NBA: 207. Triple-Double für Russell Westbrook - Sacramento Kings verlieren trotzdem

NBA-Star Russell Westbrook brilliert mit seinem nächsten Triple-Double, doch kann mit den Sacramento Kings gegen die Indiana Pacers keinen Erfolg feiern.

Mit dem 207. Triple-Double seiner Karriere hat Basketballstar Russell Westbrook seine Position als Nummer eins der NBA-Geschichte gefestigt.

Jedoch hat er mit den Sacramento Kings aber eine weitere Niederlage kassiert.

Ohne Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor das Team aus der kalifornischen Hauptstadt 105:116 bei Vizemeister Indiana Pacers.

Westbrook gelangen 24 Punkte, 14 Assists und zwölf Rebounds, der 37-Jährige führt die Bestenliste vor dem legendären "The Big O" Oscar Robertson (181) und Nikola Jokic von den Denver Nuggets (175) an.