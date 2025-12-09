Basketball
NBA: 207. Triple-Double für Russell Westbrook - Sacramento Kings verlieren trotzdem
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 08:03 Uhr
- SID
NBA-Star Russell Westbrook brilliert mit seinem nächsten Triple-Double, doch kann mit den Sacramento Kings gegen die Indiana Pacers keinen Erfolg feiern.
Mit dem 207. Triple-Double seiner Karriere hat Basketballstar Russell Westbrook seine Position als Nummer eins der NBA-Geschichte gefestigt.
Jedoch hat er mit den Sacramento Kings aber eine weitere Niederlage kassiert.
Ohne Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor das Team aus der kalifornischen Hauptstadt 105:116 bei Vizemeister Indiana Pacers.
Westbrook gelangen 24 Punkte, 14 Assists und zwölf Rebounds, der 37-Jährige führt die Bestenliste vor dem legendären "The Big O" Oscar Robertson (181) und Nikola Jokic von den Denver Nuggets (175) an.
NBA: Kings geben Spiel in der Schlussphase aus der Hand
Neben dem Serben gehören in LeBron James (122/5.), Luka Doncic (beide Los Angeles Lakers/84/7.), James Harden (Los Angeles Clippers/82/8.) und Domantas Sabonis (Sacramento/68/10.) vier weitere Aktive zu den Top 10.
Welt- und Europameister Schröder fehlte erneut wegen Hüftproblemen, der Point Guard hat seit dem 24. November nicht mehr gespielt und mittlerweile sechs Partien verpasst.
Sacramento führte gut fünf Minuten vor Schluss (101:100), ließ die Pacers um Topscorer Andrew Nembhard (29 Punkte) dann aber davonziehen.
Die Kings sind Drittletzter im Westen, die Pacers (beide 6:18) Vorletzter im Osten.