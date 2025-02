Dabei nahm er nicht nur die Rolle der meisten NBA-Fans ein, die ebenso aus allen Wolken fielen. Sondern er fühlte auch direkt mit dem Slowenen. "Ich spürte Enttäuschung und Traurigkeit für ihn, ich denke, er hat das nicht kommen sehen", so der 46-Jährige.

Gegenüber dem Radiosender "96,7 The Ticket" beschrieb der NBA-Champion von 2011 seine Gefühle, als er von dem Trade seines Kumpels Doncic erfuhr. "Ich glaube, ich war genauso schockiert und überrascht wie jeder andere auch. Ich konnte es nicht glauben", verriet er.

Die deutsche NBA -Legende war live vor Ort in Kalifornien, als Doncic vor knapp zwei Wochen sein Debüt für die Lakers feierte. Allein seine Anwesenheit war ein Statement. Nun legte Nowitzki verbal nach.

Er habe gespürt, dass Doncic mental etwas geknickt gewesen sei. "Er war nicht gut drauf und enttäuscht, daher wollte ich für ihn und seine Familie da sein. Ich bin mir sicher, dass er seine Karriere so beenden wollte, wie ich es getan habe", glaubt Nowitzki.

Nowitzki erklärte, dass Doncic ihn persönlich gebeten habe, zu seinem Debüt nach L.A. zu kommen. "Er hat mich zu seinem ersten Spiel in L.A. eingeladen und ich hatte das Gefühl, dass ich ihn unterstützen muss", sagte er.

Das hatte wohl niemand. In einem der spektakulärsten Deals der gesamten US-amerikanischen Sportgeschichte wurde Doncic, das Franchise-Gesicht der Mavericks und über Jahre einer der besten Spieler der NBA, gemeinsam mit dem deutschen Profi Maximilian Kleber nach Los Angeles geschickt.

Der Würzburger hatte sich im Alter von 19 Jahren im Jahr 1998 direkt vom DJK Würzburg kommend für den NBA Draft angemeldet und wurde von den Milwaukee Bucks gezogen, die ihn jedoch in einem Trade zeitnah nach Dallas schickten.

Nowitzki wurde zur Legende

Bei den Mavericks legte Nowitzki eine unglaubliche Karriere hin. Ganze 14-mal wurde er ins All-Star-Team berufen, 2007 gewann er die Auszeichnung zum MVP. Die ultimative Krönung seiner Laufbahn erlebte er 2011, als er mit den Mavericks die erste und bis heute einzige Meisterschaft der Teamgeschichte gewann.

Nach dem Ende seiner Karriere wurden ihm zahlreiche Ehrungen in Dallas zuteil. So wurde eine Straße in der texanischen Metropole nach ihm benannt, außerdem wurde vor der Arena der Mavericks eine Statue von Nowitzki errichtet.

In der Saison 2018/19 spielten Nowitzki und Doncic gemeinsam für die Mavericks. Für den Deutschen war es seine letzte Spielzeit in der NBA, der damals 19-jährige Doncic bestritt seine Rookiesaison in der besten Basketballliga der Welt.

In den Jahren danach wurde der Slowene als der legitime Nachfolger von Nowitzki bei den Mavericks gesehen. Eine Situation, die sich Anfang 2025 auf einen Schlag geändert hat.