NBA: Luka Doncic debütiert für Lakers, Magic verlieren trotz Wagner-Show

Doncic lieferte ein gutes Debüt mit am Ende 14 Punkten, gleich sein erster Korb war ein Dreier aus dem Zentrum. Es war jedoch, vor den Augen von Dirk Nowitzki, sein einziger Dreier des Abends.

Beim Debüt von Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers in der NBA einen Blowout-Sieg eingefahren. Gegen mittellose Utah Jazz gewannen die Lakers mit 132:113.

Magic verlieren, Wagner glänzt

Bei der nächsten Gala für Orlando Magic hat Franz Wagner an seinem Karrierebestwert gekratzt, mit dem Team aus Florida aber eine unnötige Heimniederlage kassiert. Der Weltmeister kam am beim 106:112 gegen die Atlanta Hawks auf 37 Punkte.

"Wir hatten zu viele Phasen, in denen uns als Mannschaft die Entschlossenheit gefehlt hat", sagte Wagner, es habe teilweise an "Fokus" gemangelt. "Wir hatten viele Ballverluste, das hilft nicht. Sie haben 20 Punkte durch unsere Fehler gemacht. Dann ist es schwierig, in dieser Liga zu gewinnen, aber wir hatten alle Möglichkeiten."

Wagners bisheriger persönlicher Rekord steht bei 38 Punkten, diese Zahl erreichte der Berliner schon zweimal. 37 gelangen dem 23-Jährigen bereits zum vierten Mal. Paolo Banchero kam gegen Atlanta auf 31 Punkte, der deutsche Rookie Tristan da Silva auf neun.

Orlando hat nur vier der vergangenen 17 Spiele gewonnen. Am Donnerstag geht es erneut zu Hause gegen die Charlotte Hornets, danach steht in der nordamerikanischen Profiliga eine gut einwöchige Pause wegen des Allstar-Wochenendes an. Orlando (26:29) ist im Osten direkt hinter Atlanta (26:28) Neunter.

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder dominieren derweil weiter im Westen. Das 137:101 über die New Orleans Pelicans war für OKC der sechste Sieg in Serie und der 14. aus den vergangenen 16 Spielen. Der deutsche Center verbuchte sechs Punkte und 13 Rebounds für das derzeit beste Team der NBA. OKC steht bei einer 43:9-Bilanz.