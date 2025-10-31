Anzeige
Perfekter Start des Champions

NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum zweiten Sieg - OKC und Isaiah Hartenstein unaufhaltsam

  • Aktualisiert: 31.10.2025
  • 06:47 Uhr
  • SID

Die Orlando Magic haben einen ersten Schritt aus der Krise gemacht: Gegen die Charlotte Hornets gewann Magic deutlich. Oklahoma City Thunder bleibt dagegen weiter perfekt.

Angeführt vom deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Das Team besiegte die Charlotte Hornets mit 123:107, Wagner steuerte 21 Punkte bei und war somit bester Werfer des Spiels. Zudem kam der 24-Jährige auf fünf Rebounds und drei Assists.

Tristan da Silva, der gemeinsam mit Wagner und der deutschen Nationalmannschaft im September in Lettland bei der Europameisterschaft den Titel gewann, kam auf starke 19 Punkte, hinzu kamen drei Rebounds und ein Assist.

Orlando verschafft sich durch den zweiten Sieg im sechsten Spiel etwas Luft nach einem holprigen Starts in die neue Saison, zuletzt hatte das Team viermal hintereinander verloren.

NBA: Champion OKC Thunder weiter unbesiegbar

In der Erfolgsspur befindet sich hingegen weiterhin der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder um den deutschen Center und Power Forward Isaiah Hartenstein.

OKC gewann mit 127:108 gegen die Washington Wizards und holte damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel, Hartenstein trug 17 Punkte sowie acht Rebounds und fünf Assists bei.

Die Tabelle der Western Conference führt Oklahoma somit weiter unangefochten an.

