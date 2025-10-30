Die Los Angeles Lakers haben einen neuen Besitzer. Der Rekordpreis macht den Deal zum teuersten Verkauf in der Geschichte des Sports.

Der Rekordverkauf der Los Angeles Lakers an Milliardär Mark Walter ist perfekt. Das Board of Governors der NBA nickte den Deal einstimmig ab, das gab die Basketball-Profiliga am Donnerstag bekannt.

Die Lakers wechseln angeblich für rund zehn Milliarden US-Dollar (8,7 Milliarden Euro) den Besitzer, mehr Geld wurde noch nie für eine Franchise im US-Sport oder einen anderen Klub auf der Welt gezahlt.

Der 17-malige Champion geht vom Buss Family Trust an Walter, der auch im Besitz von Anteilen an den Los Angeles Dodgers (Baseball), den Los Angeles Sparks (Frauen-Basketball) und dem zukünftigen Formel-1-Team Cadillac ist.

Walter hielt bislang eine Minderheitsbeteiligung an den Lakers. Jeanie Buss bleibt laut Mitteilung Präsidentin und wird das Tagesgeschäft "auf absehbare Zeit" weiterhin leiten. Eine Einigung war bereits Ende Juni erzielt worden.