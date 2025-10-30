Anzeige
Basketball

NBA bestätigt Rekordverkauf: Los Angeles Lakers wechseln den Besitzer

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 18:10 Uhr
  • SID

Die Los Angeles Lakers haben einen neuen Besitzer. Der Rekordpreis macht den Deal zum teuersten Verkauf in der Geschichte des Sports.

Der Rekordverkauf der Los Angeles Lakers an Milliardär Mark Walter ist perfekt. Das Board of Governors der NBA nickte den Deal einstimmig ab, das gab die Basketball-Profiliga am Donnerstag bekannt.

Die Lakers wechseln angeblich für rund zehn Milliarden US-Dollar (8,7 Milliarden Euro) den Besitzer, mehr Geld wurde noch nie für eine Franchise im US-Sport oder einen anderen Klub auf der Welt gezahlt.

Der 17-malige Champion geht vom Buss Family Trust an Walter, der auch im Besitz von Anteilen an den Los Angeles Dodgers (Baseball), den Los Angeles Sparks (Frauen-Basketball) und dem zukünftigen Formel-1-Team Cadillac ist.

Walter hielt bislang eine Minderheitsbeteiligung an den Lakers. Jeanie Buss bleibt laut Mitteilung Präsidentin und wird das Tagesgeschäft "auf absehbare Zeit" weiterhin leiten. Eine Einigung war bereits Ende Juni erzielt worden.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur NBA

  • Spielplan der NBA

  • Tabellen der NBA

Anzeige
Anzeige

Lakers 1979 für 67,5 Millionen Dollar gekauft

"Die Los Angeles Lakers gehören zu den legendärsten Franchises im gesamten Sport", so Walter, der Klub sei "geprägt von einer Geschichte der Exzellenz und dem unermüdlichen Streben nach Höchstleistungen.

"Nur wenige Teams können auf ein so reiches Erbe und einen so großen globalen Einfluss wie die Lakers zurückblicken, und es ist mir eine Ehre, mit Jeanie Buss zusammenzuarbeiten, um diese Exzellenz zu bewahren und in dieser neuen Ära – auf und neben dem Spielfeld – Maßstäbe für Erfolg zu setzen."

Die Lakers waren seit 1979 im Besitz der Familie Buss. Damals kaufte Jerry Buss die Franchise für 67,5 Millionen Dollar von Jack Kent Cooke und erhielt dazu unter anderem auch noch die Los Angeles Kings aus der NHL.

Auch interessant: NBA: Orlando Magic und Franz Wagner weiter in der Krise - Auch Sacramento Kings mit Dennis Schröder verlieren

News und Videos zum Basketball
Topic (l.) im serbischen Nationaldress
News

Hartenstein-Teamkollege Topic an Hodenkrebs erkrankt

  • 30.10.2025
  • 18:36 Uhr
Basketball Löwen Braunschweig v Alba Berlin - easycredit BBL
News

Basketball-Bundesliga 2025/26 heute live auf Joyn

  • 30.10.2025
  • 16:16 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 30.10.2025
  • 16:14 Uhr
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 30.10.2025
  • 16:11 Uhr
Brooklyn Nets v San Antonio Spurs
News

Nächster MVP? Der Schlüssel hinter Wembys Spektakel-Start

  • 30.10.2025
  • 14:20 Uhr
Franz Wagner erzielte 22 Punkte
News

Wagners Magic weiter in der Krise - auch Schröder verliert

  • 30.10.2025
  • 06:50 Uhr
Erster Auftritt für Spencer Dinwiddie?
News

FC Bayern: Starzugang Dinwiddie vor Debüt

  • 29.10.2025
  • 19:21 Uhr
Bleibt länger: Tristan da Silva
News

Orlando zieht Option: Da Silva bis 2027 unter Vertrag

  • 29.10.2025
  • 17:42 Uhr
imago images 1057424181
News

Jordan hält überhaupt nichts von "Load Management"!

  • 29.10.2025
  • 12:07 Uhr
Hartenstein (m.) kam gegen die Kings auf 14 Rebounds.
News

Hartenstein gewinnt deutsches Duell mit Schröder

  • 29.10.2025
  • 08:15 Uhr