Die Milwaukee Bucks haben einen neuen Coach gefunden. Der ehemalige 76ers-Coach Doc Rivers wird nun die Geschicke rund um Superstar Giannis Antetokounmpo leiten.

von Paul Wehler

Nachdem die Milwaukee Bucks ihren Coach Adrian Griffin gefeuert haben, ist der Nachfolger inzwischen gefunden. Der langjährige Erfolgscoach der Philadelphia 76ers, Doc Rivers, soll Griffins Nachfolge in Wisconsin antreten, wie "CNN Sports" berichtet.

Die Bucks haben trotz einer ordentlichen Bilanz Griffin nach nur 43 Spielen entlassen, da man im Front Office in Milwaukee nicht an die Titelreife des Coaches geglaubt hat. Anscheinend hätte er noch etwas Entwicklungszeit gebraucht.

Diese Zeit hat man allerdings nicht, da das Team mit Antetokounmpo und Damian Lillard jetzt Titel-Kandidat ist. Rivers stand mit den 76ers dreimal in Folge in den Halbfinals in der Eastern Conference, verlor aber alle drei Serien.