NBA: James Harden kurz vor neuem Mega-Vertrag - Gerüchte und News im Ticker

In der NBA laufen aktuell die Finals. Während OKC und die Indiana Pacers um den Titel kämpfen, widmen sich die anderen Teams der Personalplanung. ran sammelt im Ticker die wichtigsten NBA-News zu Trades und Gerüchten.

+++ 30. Juni: James Harden kurz vor neuem Mega-Vertrag +++ Ein fetter neuer Deal für Superstar James Harden. Das berichten verschiedene US-Medien, darunter "ESPN", am Montag. Der 11-Malige NBA-All-Star wird wohl die Player-Option in seinem Vertrag mit den Los Angeles Clippers ablehnen. Dafür wird der 35-Jährige einen neuen Zweijahres-Vertrag unterschreiben. Dieser soll ihm in Summe 81,5 Millionen US-Dollar einbringen. Harden steht seit 2023 bei den Clippers unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison scheiterte der Guard bereits in der ersten Playoff-Runde an den Denver Nuggets.

+++ 16. Juni: Suns-Abgang? Durant hat wohl drei Teams im Auge +++ Kevin Durant steht vor einem Mega-Trade, weg von den Phoenix Suns. Seine neue Franchise steht allerdings noch nicht fest. Einem Bericht von "ESPN" zufolge, sei der Kreis laut NBA-Insidern allerdings von sieben bis acht Teams auf drei Namen verkleinert worden. So soll der Forward ein Engagement bei den Houston Rockets, den San Antonio Spurs oder den Miami Heat favorisieren. Es wird allerdings auch berichtet, dass sich der Deal nicht unbedingt mit einem der von Durant favorisierten Teams abspielen muss. So seien Verhandlungen der Suns mit den Timberwolves, Heat und Rockets am weitesten vorangetrieben. Auch interessant: NBA Draft: So seht ihr Cooper Flagg und Co. live im TV und Stream

+++ 21. Mai: Trade-Beben um Kevin Durant bahnt sich an +++ Zum Start der Halbfinal-Partien der Playoffs arbeiten die ausgeschiedenen Teams fleißig an ihrem Kader. Dabei bahnt sich bereits jetzt ein großes Beben an. Einem Bericht von "ESPN" zufolge wollen die Philadelphia 76ers anscheinend für Kevin Durant traden. Um den Superstar von den Phoenix Suns loszueisen, plant die Franchise ein Trade-Paket inklusive Paul George und dem dritten Pick im kommenden Draft. Kurios: 76ers-Boss Daryl Morey gab erst kürzlich bekannt, diesen Pick nicht traden zu wollen. Diese Aussage scheint aber nicht der Wahrheit zu entsprechen - das will zumindest "ESPN" erfahren haben. Es soll sich vielmehr um eine Ente handeln. Demnach würden die anderen Franchises aggressive 76ers erwarten. Das Team hat in dieser Saison lediglich 24 von 82 Spielen gewonnen.

+++ 7. Mai: Giannis Antetokounmpo vor Offseason-Trade +++ Das Gerücht brodelt weiter: verlässt Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks in der Offseason? Mehrere Teams sollen an einem Trade Interesse haben. Laut Insider Howard Beck von "The Ringer" stehen die Teams aus Los Angeles, New York und Miami für den Superstar an. Alles Städte, für die der Grieche offenbar gerne auflaufen würde. Außenseiterchancen sollen die Chicago Bulls und Houston Rockets haben, wenn ein Trade möglich wäre.

