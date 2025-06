Anzeige

LeBron James bleibt: Komplexe Situation für die Lakers In den vergangenen Jahren durchlebte das erfolgsverwöhnte Team und sein Superstar aber auch herbe Rückschläge. Nun will sich die Franchise auf die Zukunft fokussieren, die langfristig vor allem der im Februar per Trade von den Dallas Mavericks geholte Luka Doncic gestalten soll. "Wir verstehen, wie schwierig es ist, jetzt zu gewinnen und sich gleichzeitig auf die Zukunft vorzubereiten. Wir wollen abwägen, was in dieser Phase seines Lebens und seiner Karriere das Beste für LeBron ist. Er will jede Saison, die ihm noch bleibt, nutzen, und die Lakers verstehen das, unterstützen ihn und wollen das Beste für ihn", schilderte Paul. Mit Doncic und LeBron zwei balldominante Spieler in den eigenen Reihen zu haben, kann zu Problemen führen. Auf der anderen Seite könnte das Duo aber im Idealfall auch für schnelle Erfolge sorgen. Viel Zeit wird dem Routinier nicht mehr bleiben, wenngleich noch nicht klar ist, ob die Saison 2025/26 seine letzte sein wird.

NBA: Mit Wemby und LeBron - das waren die besten Rookie-Saisons seit 2000 1 / 12 © 2003 Getty Images LeBron James gehörte von Beginn seine Karriere an zu den Stars der NBA. Das galt auch in seinem ersten Jahr, wie das ran-Ranking der besten zehn Rookie-Saisons in diesem Jahrtausend zeigt. (Die NBA immer Samstag & Sonntag LIVE auf ProSieben MAXX, joyn & ran.de). © Getty Images Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - 1. Pick 2023

Seit LeBron James gab es keinen Rookie, der einen so großen Hype erfuhr, wie Victor Wembanyama. Mit einer Größe von 2,24 m und einer Spannweite von 2,43 m besitzt er einzigartige Maße. Bemerkenswert ist, dass er trotzdem agil und technisch versiert ist. So einen Spieler gab es noch nie! Seine aktuellen Stats: 20,5 Punkte, 10,1 Rebounds, 3,2 Assists und zudem 3,2 (!) Blocks. © Getty Images Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 3. Pick 2018

Nachdem er von den Atlanta Hawks gedraftet wurde, ging es für Luka Doncic noch in der Nacht des NBA-Drafts zu den Dallas Mavericks. Der Slowene war mit gerade einmal 19 Jahren schon MVP der EuroLeague und schlug auch in der NBA sofort ein. Mit einer Statline von 21,2 Punkten, 7,8 Rebounds und 6,0 Assists wurde er klarer "Rookie of the Year". © Getty Images Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 1. Pick 2017

Seine Rookie-Saison verpasste Ben Simmons noch verletzt. In der kommenden Spielzeit zeigte er, warum ihn die Sixers an der eins gedraftet haben. Simmons war direkt der beste und vielseitigste Verteidiger des Teams und lieferte zudem Playmaking und Zug zum Korb. Die Stats des "Rookie of the Year": 15,8 Punkte, 8,1 Rebounds und 8,2 Assists. © imago images/ZUMA Wire Michael Carter-Williams (Philadelphia 76ers) - 11. Pick 2013

An Nummer 11 gedraftet übertraf Michael Carter-Williams alle Erwartungen. Mit einer Statline von 16,7 Punkten, 6,2 Rebounds, 6,3 Assists und starken 1,9 Steals wurde der ehemalige Syracuse-Spieler "ROTY". In der Folge konnte der ineffektive Guard nie wieder an seine Leistungen aus der ersten Saison anknüpfen. © imago sportfotodienst Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) - 1. Pick 2011

"Uncle Drew" kam zu den Cavs als LeBron schon zu den Miami Heat gegangen war. Dementsprechend frei konnte der ehemalige Duke-Guard aufspielen und überzeugte auf Anhieb. Heute kann man sagen, dass der damalige "ROTY", der beste Ballhandler der bisherigen NBA-Geschichte ist. Seine Rookie-Stats: 18,5 Punkte, 3,7 Rebounds und 5,4 Assists bei einer Dreierquote von fast 40 Prozent. © imago images/ZUMA Wire Blake Griffin (Los Angeles Clippers) - 1. Pick 2009

Wie schon Simmons verpasste auch Griffin seine erste Saison verletzungsbedingt. Im zweiten Jahr drehte er dann komplett auf und wurde "Rookie of the Year". Fulminante Dunks und Alley-Oops standen auf der Tagesordnung. Seine Stats: 22,5 Punkte, 12,1 Rebounds und 3,8 Assists. © Getty Images Derrick Rose (Chicago Bulls) - 1. Pick 2008

"DRose" war in seiner Prime wohl der athletischste Guard, den die NBA je gesehen hat. Er flog durch die Lüfte wie kein anderer und war beim Zug zum Korb fast nicht zu stoppen. Dieses Skillset bescherte ihm den "ROTY". Zwei Jahre später wurde Rose zudem zum jüngsten MVP aller Zeiten. Die Stats seiner Rookie-Saison: 16,8 Punkte, 3,9 Rebounds und 6,3 Assists. © Getty Images Kevin Durant (Seattle Supersonics) - 2. Pick 2007

Für viele ist KD der beste Scorer der NBA-Geschichte. In seiner Rookie-Saison deutete er dies bereits an. 20,2 Punkte, 4,4 Rebounds und 2,4 Assists legte der spätere "Rookie of the Year" in seiner ersten und einzigen Saison bei den Seattle Supersonics auf. Im darauffolgenden Jahr war die Franchise bereits nach Oklahoma umgezogen. © imago Das Rennen um den "Rookie of the Year" war wohl selten so spannend wie in der Spielzeit 2003/04. Noch heute wird darüber diskutiert, wer den Award wirklich verdient hatte. © imago Carmelo Anthony (Denver Nuggets) - 3. Pick 2003

Viele denken, dass es Carmelo Anthony verdient gehabt hätte. Melo nahm das Team auf Anhieb auf seine Schultern und führte die Nuggets zu einer 43-39-Bilanz im Osten. Anthony brachte das komplette Offensivpaket mit und legte 21,0 Punkte, 6,1 Rebounds und 2,8 Assists auf. Es reichte aber nicht aus, obwohl die Siegesbilanz für ihn sprach... © imago LeBron James (Cleveland Cavaliers) - 1. Pick 2003

Am Ende wurde es LeBron James. Der Hype um den"King" war unfassbar, bevor er in die Liga kam. Sogar seine Highschool-Spiele wurden landesweit übertragen. Der Druck auf den damals 18-Jährigen war dementsprechend enorm, noch bevor er einen Fuß auf ein NBA-Parkett gesetzt hatte. Wie wir heute wissen, übertraf er die Erwartungen meilenweit. Seine Rookie-Stats: 20,9 Punkte, 5,5 Rebounds und 5,9 Assists.