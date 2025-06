NBA Draft: Dallas Mavericks ziehen Cooper Flagg an erster Stelle!

Die Würfel sind gefallen. Erwartungsgemäß draften die Dallas Mavericks Cooper Flagg an Nummer 1. Auch zwei Spieler aus der deutschen BBL werden in der ersten Runde gezogen.

Von Tobias Wiltschek

Cooper Flagg ist beim NBA-Draft 2025 an erster Stelle von den Dallas Mavericks gezogen worden. Diese Entscheidung, die die Franchise aus Texas bei der Talenteziehung in New York traf, war keine große Überraschung.

Der 18 Jahre alte Forward von den Duke Blue Devils galt schon lange als Top-Favorit auf den Nummer-1-Pick. Er wird als bester Prospect seit Victor Wembanyama angesehen. Offensive Vielseitigkeit und Athletik paart er mit Mentalität und defensiver Dominanz.

Da war es nur logisch, dass das Ex-Team von Dirk Nowitzki, das überraschend die Draft Lottery gewonnen hatte, beim 2,06 großen Flügelspieler zu schlug.