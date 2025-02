NBA-Drama: Spurs gegen Grizzlies von Reanimation überschattet

"An einem bestimmten Punkt hat die medizinische Situation Vorrang, also bin ich sicher, dass es viele Gespräche gab", sagte Spurs-Interimstrainer Mitch Johnson. "Wir haben einfach abgewartet und darauf gewartet, dass sie uns sagen, was sie für das Beste halten."

Grizzlies-Star GG Jackson erklärte: "Ich kam schlecht in das Spiel rein. Meine Gedanken waren ganz woanders. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist, vor allem in einem Basketballumfeld. Mein erster Instinkt war, sofort zu beten."

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 9. Februar, 0:50 Uhr: San Antonio Spurs at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 9. Februar, 20:05 Uhr: Philadelphia 76ers at Milwaukee Bucks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App