Anzeige Nach dem Abpfiff waren die Gemüter bei allen Beteiligen erhitzt. Allen voran beim Coach der Detroit Pistons, Monty Williams. Bei der 111:113-Niederlage gegen die New York Knicks standen zum Ende der Partie vor allem die Schiedsrichter im Vordergrund. von Moritz König In den letzten Sekunden des Spiels der Detroit Pistons gegen die New York Knicks stand es 111:111, als Jalen Brunson versuchte, sein Team mit einem Dreier in Führung zu bringen. Er verfehlte. Knapp 23 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen. Was in der Folge passierte, war äußerst unübersichtlich und skurril. Zunächst schafften es die Pistons den Rebound zu holen, den sie jedoch in der Folge gleich zweimal verloren. Nachdem New York, in Person von Donte DiVincenzo, den Ball ebenfalls wegwarf, kam es zum Streitmoment des Abends. Ausar Thompson schnappte sich den schlechten Pass des Knicks-Guards, um in der Folge von DiVincenzo abgeräumt zu werden. Der ehemalige Villanova-Guard sprang voll in die Beine Thompsons, wodurch er den Ball verlor und die Knicks daraufhin mit einem "And-One" punkteten. Das Spiel war damit für die Pistons verloren. Das klare Foul DiVincenzos wurde von den Offiziellen komplett übersehen. Sehr zum Unmut von Coach Monty Williams. In der Pressekonferenz nach der Partie wurde Williams sehr deutlich. Eine Minute redete er sich in Rage, nur um die PK im direkten Anschluss zu verlassen.

Anzeige

Detroit Pistons: Williams hat die Schnauze voll "Das war der schlechteste Pfiff der Saison", wütete Detroits Coach. "Wir sind es leid, immer wieder das Gleiche zu hören [...]. Wir hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen, und ein Spieler ist Ausur in die Beine gesprungen, und es gab eine Fehlentscheidung. Das ist eine Abscheulichkeit. So etwas kann man in einem NBA-Spiel nicht übersehen. Punkt." "Diese Situation ist ein Beispiel dafür, womit wir schon die ganze Saison zu tun haben, und jetzt ist es genug", sagte Williams. Die PK verlies er mit den Worten: "Man kann in einem so wichtigen Spiel nicht in die Beine eines Spielers springen, ohne dass es eine Entscheidung gibt. Das ist lächerlich und wir haben es satt. Wir wollen einfach ein faires Spiel. Punkt. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Wir wollen ein faires Spiel und das war nicht fair. Ich bin hier fertig."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schiedsrichter geben Fehler nachträglich zu Die Schiedsrichter gaben nach dem Spiel zu, einen Fehler begangen zu haben. So sagte der "Crew Chief", Chef des Schiedsrichterteams, James Williams: "Bei der Nachbetrachtung des Spiels haben wir festgestellt, dass Thompson zuerst an den Ball kommt und dann der Möglichkeit beraubt wurde, in Ballbesitz zu kommen [...]. Daher hätte ein Foul gegen New Yorks Donte DiVincenzo gepfiffen werden müssen."

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen