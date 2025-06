NFL: Sebastian Vollmer

Wann: 2014 & 2016

Team: New England Patriots

Vollmer fing "erst" mit 14 Jahren an, Football zu spielen. Der O-Liner war einer der Beschützer von Quarterback Tom Brady. 2011 stand er noch einmal im Super Bowl, doch verlor diesen. "Ich war nicht besser als die anderen, weil ich genau wusste, was ich mache – sondern, weil ich größer und stärker war. Mein damaliger Head Coach Steffen Breuer hat mich zur Nationalmannschaft und in die Europaauswahl gebracht. Dadurch habe ich ein Stipendium in den USA erhalten", erzählte er in der "TZ". Der Rest ist Geschichte.