nba

NBA: Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder eilen weiter von Sieg zu Sieg - Doncic zaubert für Lakers

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 08:31 Uhr
  • SID

Isaiah Hartenstein feiert mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA bei den Charlotte Hornets bereits den fünften Sieg hintereinander.

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA weiter nicht zu stoppen.

Der Titelverteidiger gewann bei den Charlotte Hornets mit 109:96 und feierte den fünften Sieg in Serie.

OKC bleibt mit einer Bilanz von 13 Erfolgen und einer Niederlage das beste Team der nordamerikanischen Profiliga.

Hartenstein kam in 30 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und zwölf Rebounds, überragender Mann bei den Gästen war MVP Shai-Gilgeous Alexander mit 33 Zählern.

Luka Doncic führt Lakers zu klarem Sieg

OKC führt die Western Conference souverän an, am Montagabend (Ortszeit) wartet ein Duell bei West-Schlusslicht New Orleans Pelicans, das sich am Samstag von Cheftrainer Willie Green getrennt hatte.

Superstar Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers derweil zu einem deutlichen 119:95-Erfolg bei den Milwaukee Bucks.

Der Slowene erzielte 41 Punkte und holte neun Rebounds. Die Lakers stehen nun bei einer Bilanz von 10:4 und dürfen sich wohl auf die baldige Rückkehr von LeBron James (Ischialgie) freuen.

