Isaiah Hartenstein feiert mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA bei den Charlotte Hornets bereits den fünften Sieg hintereinander. Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist mit Meister Oklahoma City Thunder in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger gewann bei den Charlotte Hornets mit 109:96 und feierte den fünften Sieg in Serie.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

OKC bleibt mit einer Bilanz von 13 Erfolgen und einer Niederlage das beste Team der nordamerikanischen Profiliga. Hartenstein kam in 30 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und zwölf Rebounds, überragender Mann bei den Gästen war MVP Shai-Gilgeous Alexander mit 33 Zählern.

Anzeige