NBA: Franz Wagner dominiert gegen die 76ers - Dennis Schröder trotz Sieg blass

Orlando Magic marschiert weiter durch den Osten der NBA. Angeführt von einem überragenden Franz Wagner besiegte Orlando die Philadelphia 76ers. Auch die Brooklyn Nets gewinnen.

Nächste Show von Franz Wagner: Der deutsche Basketball-Weltmeister hat seine Orlando Magic in der NBA einmal mehr zum Sieg geführt. Beim 106:102 bei den Philadelphia 76ers kam Wagner auf 35 Punkte, es war das siebte Spiel in dieser Saison mit 30 oder mehr Punkten des 23-Jährigen. Orlando hat nun sieben der letzten acht Partien gewonnen und steht in der Eastern Conference auf Platz drei.

"Ich habe jetzt viel mehr Gelegenheiten, am Ball zu sein und bin viel öfter in Situationen, in denen ich Entscheidungen treffen kann", sagte Wagner, dennoch sei da noch Luft nach oben: "Ich lerne immer noch eine Menge und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es eine Menge Dinge gibt, die ich noch verbessern kann - also hoffe ich, dass ich das tun kann." Sein Bruder Moritz Wagner kam auf zehn Punkte, Tristan da Silva steuerte fünf Zähler bei.