NBA: Franz Wagner führt Orlando zum ersten Playoff-Sieg - Lakers kassieren Rückschlag

Franz Wagner meldet sich mit Orlando in den NBA-Playoffs zurück, die Lakers kassieren derweil einen Rückschlag.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic zum ersten Sieg in den NBA-Playoffs geführt. Durch das 95:93 verkürzte das Team um den überragenden deutschen Starspieler die Best-of-seven-Serie im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Boston Celtics auf 1:2, in der Nacht auf Montag steht für Orlando ein weiteres Heimspiel an.

2:31 Minuten vor Schluss stand es 91:91, ehe Wagner mit zwei Körben die Entscheidung brachte. Der 23-Jährige war mit 32 Punkten Topscorer der Magic, steuerte zudem sieben Rebounds und acht Assists bei. Auch sein Co-Star Paolo Banchero glänzte mit 29 Punkten, der Münchner Tristan da Silva kam erneut nicht zum Einsatz.

Sonntag, 27. April, 00:15 Uhr: Spiel 4 - Denver Nuggets at LA Clippers live auf ProSieben MAXX, Spiel 4 - Denver Nuggets at LA Clippers live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 27. April, 21:10 Uhr: Spiel 4 - Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves live auf ProSieben MAXX, Spiel 4 - Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

"Unsere Verteidigung hat das Spiel gewonnen", sagte Wagner. Im dritten Viertel hielt Orlando den Titelverteidiger bei elf Punkten, Wagner und Co. forcierten insgesamt 21 Turnover. "Wir haben das ganze Jahr so gespielt, und ich glaube, wer aggressiver spielt, wird diese Serie gewinnen."

Mit den beiden Spielen aus der regulären Saison eingerechnet steht es im heimischen Kia Center nun 3:0 aus der Sicht von Orlando gegen die Celtics. Daran konnten auch 36 Punkte von Superstar Jayson Tatum, der Spiel zwei mit einer Handverletzung verpasst hatte, nichts ändern.