Basketball

NBA: Jokic überragt bei Sieg der Nuggets - LeBron und Doncic können Lakers nicht retten

  • Aktualisiert: 26.12.2025
  • 10:50 Uhr
  • SID

Jokic führt seine Nuggets zum nächsten Sieg in der NBA. Währenddessen verlieren die LA Lakers um Superstar LeBron James das dritte Spiel in Folge.

Basketball-Superstar Nikola Jokic hat seine Denver Nuggets mit einer Gala in der NBA zu einem Sieg an Weihnachten geführt. Der Serbe überragte beim packenden 142:138 nach Overtime gegen die Minnesota Timberwolves mit 56 Punkten, 16 Rebounds und 15 Assists.

In einem verrückten Spiel mit vielen Wendungen hatten sich die Timberwolves dank einer starken Aufholjagd noch in die Verlängerung gerettet, am Ende waren Jokic und Co. zu stark.

LA Lakers verlieren erneut

Derweil kassierte Maximilian Kleber die nächste Niederlage mit den Los Angeles Lakers. Beim 96:119 gegen die Houston Rockets gingen die Lakers zum dritten Mal nacheinander als Verlierer vom Parkett, Kleber spielte etwas mehr als sechs Minuten und erzielte zwei Punkte. Beste Scorer von Los Angeles waren abermals die Superstars Luka Doncic (25 Punkte) und LeBron James (18).

Gegen die starken Rockets genügte das nicht, die Gäste waren von Beginn an in Führung und behielten stets die Kontrolle. Amen Thompson (26) und Kevin Durant (25) ragten heraus, der türkische Center Alperen Sengün (14) war mit zwölf Rebounds ebenfalls ein Sieggarant.

In der Tabelle liegen die beiden Teams in der Western Conference nah beieinander. Die Lakers sind mit einer Bilanz von 19 Siegen und zehn Niederlagen auf Platz vier, zwei Plätze dahinter folgen die Rockets (18:10). Denver ist Dritter, die Timberwolves liegen zwischen den Lakers und Houston auf Rang fünf.

Die Dallas Mavericks verloren 116:126 bei den Golden State Warriors - trotz erneut sehr starker Leistung von Rookie Cooper Flagg. Der 19-Jährige sammelte 27 Punkte und war damit erfolgreichster Werfer des Abends.

