Dorian Finney-Smith (Brooklyn Nets)

So ziemlich die halbe Liga hat Interesse an Dorian Finney-Smith. Dieser bringt mit seinen defensiven Fähigkeiten und seinem mehr als soliden Dreier die perfekten Voraussetzungen mit, um ihn in so ziemlich jedes Team integrieren zu können. Auch sein Ex-Team, die Dallas Mavericks und die Milwaukee Bucks scheinen Interesse an ihm zu haben. Gibt es eine Reunion in Dallas oder die Chance auf einen Titel bei den Bucks? © IMAGO/Icon Sportswire