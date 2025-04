Der deutsche Basketball-Star Franz Wagner hofft, mit Orlando Magic die Playoff-Serie im zweiten Spiel bei den Boston Celtics ausgleichen zu können. Vor allem in der Offensive erwartet er eine Steigerung.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner glaubt an eine Überraschung mit Orlando Magic im zweiten Spiel der NBA-Play-offs bei Meister Boston Celtics.

"Ich denke, dass wir das Personal haben, um die hier in Boston gut zu verteidigen. Wir haben das im ersten Spiel gezeigt, als wir streckenweise wirklich sehr gute Defense gespielt haben. Offensiv müssen wir einfach besser spielen, den Ball ein bisschen mehr bewegen", sagte Wagner bei "Sky".

Im ersten Spiel der Achtelfinal-Serie am vergangenen Sonntag hatte Orlando zur Halbzeit mit 49:48 geführt, nach einem schwachen dritten Viertel jedoch am Ende mit 86:103 verloren. Wagner bot mit 23 Punkten dabei eine gute Vorstellung.

In der Nacht zu Donnerstag (1 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat Orlando die nächste Chance, den Favoriten zu ärgern. "Jedes Spiel ist wichtig. Es wäre sehr gut für uns, wenn wir eins hier in den ersten zwei Spielen holen können. Wenn wir die Serie gewinnen wollen, müssen wir sowieso eins hier gewinnen", sagte Wagner.

In der Best-of-seven-Serie geht es nach den ersten beiden Duellen in Boston für zwei Partien nach Orlando. Mit zwei Niederlagen auf dem Konto stünden Wagner und Co. zuhause unter Zugzwang. In der Vorsaison war Orlando bei Wagners erster Play-off-Teilnahme in der ersten Runde nach sieben Spielen gegen die Cleveland Cavaliers ausgeschieden.