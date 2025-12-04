- Anzeige -
In letzter Sekunde geblockt

NBA: Franz Wagner und Orlando Magic verlieren Krimi gegen San Antonio Spurs

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 07:23 Uhr
  • SID

Franz Wagner hatte den potentiellen Sieg der Orlando Magic gegen die San Antonio Spurs in der Hand, wurde jedoch in letzter Sekunde geblockt.

Franz Wagner schaute genervt an die Hallendecke und riss sich dann seine Maske vom Gesicht. In letzter Sekunde war ein Wurf des deutschen Weltmeisters geblockt worden - und so kassierten seine Orlando Magic zu Hause gegen die San Antonio Spurs eine bittere 112:114-Niederlage.

Für Wagner und Co. war es in der NBA die erste Pleite nach zuvor drei Siegen in Serie, das Team liegt in der Eastern Conference jedoch weiter auf Platz fünf.

Auch ohne Starspieler Victor Wembanyama (Zerrung) hatte San Antonio zwischenzeitlich schon mit 15 Punkten geführt, doch Orlando kämpfte sich bis zur Schlussphase noch einmal heran - Wagner kam insgesamt auf 25 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams.

Und so bekam der 24-Jährige, der sich zuletzt einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte, auch beim letzten Spielzug den Ball unter dem Korb. Doch sein Korbleger zum möglichen Ausgleich in letzter Sekunde wurde dann von Luke Kornet noch geblockt. Für Orlando geht es in der Nacht zu Samstag mit dem Derby gegen Miami Heat weiter.

"Nicht die richtige Einstellung": Kritik von Head Coach Mosley

"Es war nicht das vierte Viertel, das uns zu schaffen gemacht hat. Es war das zweite Viertel und die Art und Weise, wie wir ins Spiel gestartet sind", sagte Magics Head Coach Jamahl Mosley: "Wir haben am Ende verloren, aber unsere Abläufe und unsere Einstellung waren für dieses Spiel nicht richtig."

Die Sacramento Kings, bei denen Dennis Schröder erneut fehlte, hatten beim 95:121 bei den Houston Rockets keine Chance und rangieren im Westen auf dem vorletzten Platz.

Ariel Hukporti und seine New York Knicks gewannen souverän mit 119:104 gegen die Charlotte Hornets, dem Center gelangen in gut zwölf Minuten keine Punkte.

