NBA - Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo vor Trade? Franchise offenbar vor Gesprächen

Endet in der NBA eine Ära? Nachdem die Milwaukee Bucks schwach in die Saison gestartet sind, ist Giannis Antetokounmpo offenbar erneut offen für Trade-Gespräche.

Die Milwaukee Bucks und ihr Superstar Giannis Antetokounmpo führen derzeit Gespräche über seine langfristige Zukunft beim Team. Wie "ESPN" berichtet, könnte eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen, dass Giannis bis zur Trade-Deadline der NBA am 5. Februar getradet werden könnte.

Antetokounmpo, der in dieser Woche 31 Jahre alt wird, und sein Agent Alex Saratsis haben mit den Bucks über Optionen diskutiert, ob ein Verbleib in Milwaukee die beste Lösung ist oder ein Wechsel in Betracht gezogen werden sollte.

Zu Beginn der Saison war der Grieche noch fest entschlossen, mit dem Kader um einen Titel zu kämpfen, wollte aber die ersten 25 Spiele abwarten, um die Wettbewerbsfähigkeit im Osten zu bewerten.