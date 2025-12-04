Schwacher Saisonstart
NBA - Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo vor Trade? Franchise offenbar vor Gesprächen
- Aktualisiert: 05.12.2025
- 10:00 Uhr
- Kai Esser
Endet in der NBA eine Ära? Nachdem die Milwaukee Bucks schwach in die Saison gestartet sind, ist Giannis Antetokounmpo offenbar erneut offen für Trade-Gespräche.
Die Milwaukee Bucks und ihr Superstar Giannis Antetokounmpo führen derzeit Gespräche über seine langfristige Zukunft beim Team. Wie "ESPN" berichtet, könnte eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen, dass Giannis bis zur Trade-Deadline der NBA am 5. Februar getradet werden könnte.
Antetokounmpo, der in dieser Woche 31 Jahre alt wird, und sein Agent Alex Saratsis haben mit den Bucks über Optionen diskutiert, ob ein Verbleib in Milwaukee die beste Lösung ist oder ein Wechsel in Betracht gezogen werden sollte.
Zu Beginn der Saison war der Grieche noch fest entschlossen, mit dem Kader um einen Titel zu kämpfen, wollte aber die ersten 25 Spiele abwarten, um die Wettbewerbsfähigkeit im Osten zu bewerten.
Giannis Antetokounmpo: Trade-Bitte? "Kein einziges Mal"
Mit einer Bilanz von 9-13 Siegen stehen sie derzeit auf dem 11. Platz in der Eastern Conference und haben acht der letzten neun Spiele verloren. Ohne Antetokounmpo, der kürzlich vier Spiele wegen einer Leistenverletzung verpasste, ging es sogar 0-4.
Trotz der Frustrationen betonte Bucks-Coach Doc Rivers, dass es keine Trade-Gespräche gegeben habe. "Giannis liebt Milwaukee und er liebt die Bucks", sagte Rivers. Er ergänzte: "Giannis hat nicht einmal darum gebeten, getradet zu werden. Kein einziges Mal."
Antetokounmpo selbst äußerte sich im Training Camp zur Saisonvorbereitung: Er wolle um einen Titel kämpfen, räumte aber ein, dass "Menschen auch mal ihre Meinung ändern", falls die Situation nicht passt. In dieser Saison liefert er starke Werte ab: 30,6 Punkte, 10,7 Rebounds und 6,4 Assists bei 64 Prozent Trefferquote.
Über den Sommer hatte Antetokounmpo bereits Optionen außerhalb Milwaukees sondiert, darunter die New York Knicks, doch diese Verhandlungen werden nicht fortgesetzt. Sollte es zu einem Trade kommen, würden mehrere Teams interessiert sein. Antetokounmpo ist ab dem 1. Oktober 2026 für eine Vierjahres-Verlängerung über 275 Millionen Dollar berechtigt, die er auch nach einem Trade nach sechs Monaten unterschreiben könnte.