- Anzeige -
- Anzeige -
Schwacher Saisonstart

NBA - Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo vor Trade? Franchise offenbar vor Gesprächen

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 10:00 Uhr
  • Kai Esser

Endet in der NBA eine Ära? Nachdem die Milwaukee Bucks schwach in die Saison gestartet sind, ist Giannis Antetokounmpo offenbar erneut offen für Trade-Gespräche.

Die Milwaukee Bucks und ihr Superstar Giannis Antetokounmpo führen derzeit Gespräche über seine langfristige Zukunft beim Team. Wie "ESPN" berichtet, könnte eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen, dass Giannis bis zur Trade-Deadline der NBA am 5. Februar getradet werden könnte.

Antetokounmpo, der in dieser Woche 31 Jahre alt wird, und sein Agent Alex Saratsis haben mit den Bucks über Optionen diskutiert, ob ein Verbleib in Milwaukee die beste Lösung ist oder ein Wechsel in Betracht gezogen werden sollte.

Zu Beginn der Saison war der Grieche noch fest entschlossen, mit dem Kader um einen Titel zu kämpfen, wollte aber die ersten 25 Spiele abwarten, um die Wettbewerbsfähigkeit im Osten zu bewerten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Giannis Antetokounmpo: Trade-Bitte? "Kein einziges Mal"

Mit einer Bilanz von 9-13 Siegen stehen sie derzeit auf dem 11. Platz in der Eastern Conference und haben acht der letzten neun Spiele verloren. Ohne Antetokounmpo, der kürzlich vier Spiele wegen einer Leistenverletzung verpasste, ging es sogar 0-4.

Trotz der Frustrationen betonte Bucks-Coach Doc Rivers, dass es keine Trade-Gespräche gegeben habe. "Giannis liebt Milwaukee und er liebt die Bucks", sagte Rivers. Er ergänzte: "Giannis hat nicht einmal darum gebeten, getradet zu werden. Kein einziges Mal."

Antetokounmpo selbst äußerte sich im Training Camp zur Saisonvorbereitung: Er wolle um einen Titel kämpfen, räumte aber ein, dass "Menschen auch mal ihre Meinung ändern", falls die Situation nicht passt. In dieser Saison liefert er starke Werte ab: 30,6 Punkte, 10,7 Rebounds und 6,4 Assists bei 64 Prozent Trefferquote.

Über den Sommer hatte Antetokounmpo bereits Optionen außerhalb Milwaukees sondiert, darunter die New York Knicks, doch diese Verhandlungen werden nicht fortgesetzt. Sollte es zu einem Trade kommen, würden mehrere Teams interessiert sein. Antetokounmpo ist ab dem 1. Oktober 2026 für eine Vierjahres-Verlängerung über 275 Millionen Dollar berechtigt, die er auch nach einem Trade nach sechs Monaten unterschreiben könnte.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 05.12.2025
  • 08:40 Uhr
Hachimura versenkt den entscheidenden Dreier
News

NBA: Lakers gewinnen dank Hachimura - Irre James-Serie reißt

  • 05.12.2025
  • 06:56 Uhr
Teure Pause: Darius Garland
News

Star grundlos geschont: NBA bittet "Cavs" zur Kasse

  • 04.12.2025
  • 23:44 Uhr
2246276403
News

Oklahoma City Thunder: Das beste NBA-Team aller Zeiten?

  • 04.12.2025
  • 17:59 Uhr
Pause für Noa Essengue
News

NBA: Früherer Ulmer Essengue fällt bis Saisonende aus

  • 04.12.2025
  • 17:42 Uhr
Europameister unter sich: Tristan und Oscar da Silva (r.)
News

NBA: Tristan da Silva am Ball, Oscar da Silva am Mikro

  • 04.12.2025
  • 07:42 Uhr
Frust bei Franz Wagner
News

In letzter Sekunde: Wagner und Magic verlieren Krimi

  • 04.12.2025
  • 07:23 Uhr
Moritz Wagner: Bald wieder &quot;ohne Pulli&quot; zu sehen?
News

Moritz Wagner vor Comeback: "Bald ohne Pulli"

  • 03.12.2025
  • 14:27 Uhr
Los Angeles Clippers v Sacramento Kings
News

Schluss! LA Clippers trennen sich von Klub-Legende

  • 03.12.2025
  • 12:50 Uhr
Enger Schlagabtausch in San Francisco
News

NBA: OKC auch ohne Isaiah Hartenstein erfolgreich

  • 03.12.2025
  • 08:38 Uhr