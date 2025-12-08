NBA: Franz Wagner verletzt – Orlando-Magic-Star droht lange Pause

Franz Wagner verletzte sich im NBA-Spiel gegen die New York Knicks am Knie und musste unterstützt vom Court humpeln. Wie schwer sich der deutsche Orlando-Magic-Star verletzt hat, ist noch unklar.

Mit schmerzerfülltem Gesicht hielt sich Franz Wagner das Knie und wand sich auf dem Court des Madison Square Garden.

Und als der Welt- und Europameister schließlich von seinem Bruder Moritz gestützt aus der Halle humpelte, stockte den Basketballfans der Atem. Wie schlimm hat es den deutschen NBA-Star erwischt?

"Man möchte nie jemanden zu Boden gehen sehen, aber es tat mir im Herzen weh, als ich sah, wie er auf den Boden fiel", sagte Jamahl Mosley, Trainer von Orlando Magic.

Und weiter: "Jetzt bete ich nur noch, dass alles gut wird für ihn, aber wir möchten einfach nicht, dass ihm so etwas passiert – besonders er, der immer alles richtig macht, wenn er auf dem Platz steht."