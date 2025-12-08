- Anzeige -
NBA

NBA: Franz Wagner verletzt – Orlando-Magic-Star droht lange Pause

  • Veröffentlicht: 08.12.2025
  • 13:12 Uhr
  • SID

Franz Wagner verletzte sich im NBA-Spiel gegen die New York Knicks am Knie und musste unterstützt vom Court humpeln. Wie schwer sich der deutsche Orlando-Magic-Star verletzt hat, ist noch unklar.

Mit schmerzerfülltem Gesicht hielt sich Franz Wagner das Knie und wand sich auf dem Court des Madison Square Garden.

Und als der Welt- und Europameister schließlich von seinem Bruder Moritz gestützt aus der Halle humpelte, stockte den Basketballfans der Atem. Wie schlimm hat es den deutschen NBA-Star erwischt?

"Man möchte nie jemanden zu Boden gehen sehen, aber es tat mir im Herzen weh, als ich sah, wie er auf den Boden fiel", sagte Jamahl Mosley, Trainer von Orlando Magic.

Und weiter: "Jetzt bete ich nur noch, dass alles gut wird für ihn, aber wir möchten einfach nicht, dass ihm so etwas passiert – besonders er, der immer alles richtig macht, wenn er auf dem Platz steht."

Orlando-Magic-Star Franz Wagner am Knie verletzt

Derweil ist unklar, wie gravierend die Knieverletzung ist, die sich Wagner am Sonntag bei der 100:106-Niederlage bei den New York Knicks zugezogen hat.

Die Ergebnisse der MRT-Untersuchung stehen noch aus. Doch was war passiert? 4:43 Minuten vor Ende des ersten Viertels war er beim Versuch, einen hohen Pass zu fangen, von seinem deutschen Gegenspieler Ariel Hukporti gefoult worden – und unglücklich auf dem Boden gelandet.

Eine schwere Blessur wäre die nächste bittere Nachricht für die Familie Wagner. Vor gut einem Jahr hatte Moritz, ebenfalls Profi in Orlando, einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und folglich die diesjährige EM verpasst.

Nun steht der 28-Jährige kurz vor seinem Comeback, während seinem Bruder eine längere Zwangspause droht. Schon in der vergangenen Saison war Franz Wagner wochenlang wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen. Ironischerweise ereignete sich dies im Vorjahr am exakt gleichen Tag.

NBA - Wagner-Brüder gehen mit kuriosem Jubel viral: Melk die Kuh

Starker Saisonstart gestoppt: Verletzung setzt Wagner zu

Bitter für den 24-Jährigen: Im ersten Jahr seines neuen 224-Millionen-Dollar-Vertrags spielte der Berliner bislang stark auf. Besonders in Abwesenheit des bis zuletzt verletzten Co-Stars Paolo Banchero trug Wagner die Offensive, sodass Orlando nach schwachem Saisonstart wieder in die Playoff-Ränge vorstieß.

Der Traum vom Angriff auf die Meisterschaft schien wieder realistisch, und jetzt das. Auch muss Wagner um sein "Heimspiel" am 15. Januar bangen, wenn Orlando in Berlin auf die Memphis Grizzlies trifft.

Ein großes Turnier mit der Nationalmannschaft würde Wagner – anders als sein Bruder – jedoch auch bei einer schwerwiegenden Verletzung kaum verpassen. Die Mission Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in Katar steigt erst 2027.

