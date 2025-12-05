- Anzeige -
Basketball

NBA: Los Angeles Lakers gewinnen dank Hachimuras Dreier - Serie von LeBron James reißt

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 06:56 Uhr
  • SID

Rui Hachimura wird zum Helden für die Los Angeles Lakers, bei denen Luka Doncic aus freudigem Grund fehlt. Für LeBron James endete eine absurde Serie.

Mit einem verwandelten Dreier mit der Schlusssirene hat Rui Hachimura die Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA zum Sieg bei den Toronto Raptors geführt. Der Japaner traf zum umjubelten 123:120 und fand das "verrückt", wie er sagte: "Ich habe noch nie einen Gamewinner getroffen."

In Abwesenheit des Superstars Luka Doncic, dessen Partnerin Anamaria Goltes das zweite gemeinsame Kind erwartet, riss eine beeindruckende Serie von LeBron James.

Irre James-Serie reißt nach fast 1300 Spielen

Der beste Scorer der NBA-Geschichte hatte seit Januar 2007 in 1297 Spielen immer mindestens zehn Punkte erzielt - in Toronto waren es nun nur acht. In den Schlusssekunden passte er den Ball zum freistehenden Hachimura, anstatt selbst den Wurf zu nehmen.

Dies sei unabhängig von seiner persönlichen Serie "die richtige Entscheidung" gewesen. "So habe ich das Spiel gelernt", sagte er.

Der erfolgreichste Werfer des Abends war Austin Reaves mit 44 Punkten, der Deutsche Maximilian Kleber kam bei den Lakers nicht zum Einsatz.

