Basketball

NBA: Wagner führt Orlando gegen Miami zum Sieg - Lakers kassieren Niederlage

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 08:24 Uhr
  • SID

Franz Wagner führt Orlando in der NBA zurück in die Erfolgsspur, derweil kassieren die Lakers in Boston eine Pleite.

Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA schnell zurück in die Erfolgsspur gehievt. Der deutsche Basketball-Weltmeister präsentierte sich beim ebenso knappen wie wichtigen 106:105 gegen Miami Heat in hervorragender Form und steuerte 32 Punkte zum Sieg bei - zwei Tage zuvor hatte Orlando eine knappe Heimniederlage gegen die San Antonio Spurs (112:114) hinnehmen müssen.

Insgesamt hat Magic nun sieben der vergangenen neun Spiele gewonnen, durch den Sieg im Derby gegen Miami zogen Wagner und Co. am Rivalen vorbei und liegen mit 14 Siegen und 9 Niederlagen auf Rang vier der Eastern Conference.

Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam von der Bank und blieb mit fünf Punkten dieses Mal blass, Bruder Moritz Wagner fehlte noch, nähert sich nach seinem Kreuzbandriss aber dem Comeback. Orlando und Miami sehen sich indes schon am Dienstag an gleicher Stelle wieder, das Spiel ist dann gleichzeitig ein Viertelfinale des NBA Cups.

OKC schlägt die Mavericks

Den bereits 14. Sieg in Folge feierte Oklahoma City Thunder mit einem 132:111 gegen die Dallas Mavericks, Isaiah Hartenstein fehlte dem Team dabei weiterhin verletzt. Thunder ist mit 22 Siegen bei nur einer Niederlage das mit Abstand beste Team der Liga und steht souverän an der Spitze der Western Conference.

Einer der Verfolger sind die Los Angeles Lakers (16:6), die beim 105:126 bei den Boston Celtics eine zuletzt seltene Niederlage hinnehmen mussten. L.A. trat dabei ohne seine Topstars LeBron James (Rückenprobleme) und Luka Doncic (persönliche Gründe) an. Der Deutsche Maxi Kleber blieb in etwa 15 Minuten Spielzeit ohne Punkte.

Auf weitere Einsatzminuten kam indes Ariel Hukporti bei den New York Knicks. Im Madison Square Garden feierten die Gastgeber gegen Utah Jazz ein 146:112, Hukporti kam in zwölf Minuten auf vier Punkte und vier Rebounds. Die Knicks (15:7) sind das zweitbeste Team im Osten hinter den Detroit Pistons (18:5).

