Franz Wagner führt Orlando in der NBA zurück in die Erfolgsspur, derweil kassieren die Lakers in Boston eine Pleite.

Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA schnell zurück in die Erfolgsspur gehievt. Der deutsche Basketball-Weltmeister präsentierte sich beim ebenso knappen wie wichtigen 106:105 gegen Miami Heat in hervorragender Form und steuerte 32 Punkte zum Sieg bei - zwei Tage zuvor hatte Orlando eine knappe Heimniederlage gegen die San Antonio Spurs (112:114) hinnehmen müssen.

Insgesamt hat Magic nun sieben der vergangenen neun Spiele gewonnen, durch den Sieg im Derby gegen Miami zogen Wagner und Co. am Rivalen vorbei und liegen mit 14 Siegen und 9 Niederlagen auf Rang vier der Eastern Conference.

Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam von der Bank und blieb mit fünf Punkten dieses Mal blass, Bruder Moritz Wagner fehlte noch, nähert sich nach seinem Kreuzbandriss aber dem Comeback. Orlando und Miami sehen sich indes schon am Dienstag an gleicher Stelle wieder, das Spiel ist dann gleichzeitig ein Viertelfinale des NBA Cups.