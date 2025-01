NBA: Golden State Warriors ringen Minnesota Timberwolves nieder, Orlando Magic chancenlos

Die Golden State Warriors haben einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen die Minnesota Timberwolves siegten die Warriors in einem engen Spiel mit 116:115

Von Kai Esser

Durchatmen bei den Golden State Warriors. Nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen in der NBA haben die Warriors einen wichtigen wie knappen Sieg bei den starken Minnesota Timberwolves eingefahren.. 116:115 stand es am Ende für die Gäste.

Dabei machten es Dennis Schröder und Co. unnötig spannend. Im ersten Quarter dominierte der mehrfache Champion klar, ging mit 34:12 in die erste Viertelpause. Die Führung schmolz jedoch immer wieder, bis die Wolves kurz vor Schluss sogar ausgleichen konnten. In einem Krimi behielten die Kalifornier jedoch die Oberhand.

Steph Curry war mit 31 Punkten und sieben getroffenen Dreiern bester Werfer, Schröder steuerte zwölf Punkte bei, bevor er sich rausfoulte. Bei den Wolves teilten sich Donte DiVincenzo und Anthony Edwards den Titel des Topscorers der Partie, beide legten 28 Punkte auf.

Die Warriors stehen damit bei 19-20 und haben die Play-In-Plätze weiter im Blick, Minnesota steht bei einer Bilanz von 21-18.