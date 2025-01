NBA: Golden State Warriors verlieren auch bei den Toronto Raptors

Schröder, der von Sommer 2023 bis Februar 2024 in Toronto gespielt hatte, kam auf diskrete zwölf Punkte und vier Assists. Zu Beginn des letzten Viertels lag sein Team noch mit 86:77 in Führung, dann kippte das Spiel. Stephen Curry erzielte 26 Punkte für die Warriors, die vier der letzten fünf Begegnungen verloren haben.

Dennis Schröder hat bei seiner Rückkehr nach Toronto in der NBA eine knappe Niederlage kassiert. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän verlor mit den Golden State Warriors 101:104, im Kampf um die Playoffs der NBA war es die zweite Niederlage in Folge für die Warriors.

Skandalprofi Anthony Edwards zeigte derweil wenige Stunden nach seiner schon fünften Geldstrafe in dieser Saison eine Glanzleistung. Der Olympiasieger von 2024 erzielte beim 120:106 der Minnesota Timberwolves gegen NBA-Schlusslicht Washington Wizards 20 seiner 41 Punkte im letzten Viertel.

Kurz zuvor hatte die NBA Edwards eine Strafe in Höhe von 50.000 Dollar aufgebrummt, weil er bei der Niederlage gegen die Memphis Grizzlies am Samstag einem Offiziellen den Mittelfinger gezeigt hatte. Insgesamt musste der 23-Jährige in dieser Saison schon 285.000 Dollar zahlen.