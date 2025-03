NBA: Hartenstein trumpft bei nächstem OKC-Sieg auf

Isaiah Hartenstein feiert mit OKC den nächsten Sieg und trumpft dabei selbst auch auf, die Nuggets jubeln derweil ebenfalls.

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder die Siegesserie der Los Angeles Clippers in der NBA beendet. Beim 103:101 in Los Angeles stand der Center von Beginn an auf dem Feld, er erzielte 14 Punkte und sammelte zehn Rebounds. Damit legte Hartenstein im zweiten Spiel nacheinander zweistellige Werte auf.

Für OKC, das bereits sicher als Nummer eins des Westens für die Playoffs qualifiziert ist, war es der sechste Sieg nacheinander. Die Clippers wiederum hatte zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen. Erfolgreichster Werfer der Partie war wie so oft in den vergangenen Wochen Oklahomas MVP-Anwärter Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Punkten, seine Quote war jedoch diesmal schwächer.

Derweil sorgten die Denver Nuggets für das Ende der Siegesserie der Houston Rockets - obwohl ihr Starspieler Nikola Jokic zum vierten Mal nacheinander verletzt fehlte. In Abwesenheit des Serben trumpfte Jamal Murray mit 39 Punkten auf. In der Tabelle rückte Denver bis auf einen Sieg an die Rockets heran, die die vergangenen neun Spiele gewonnen hatten.