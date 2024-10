"Ich habe den Basketball aufgegeben, um Jesus zu folgen. Und ich weiß, dass das in den Augen vieler Leute wie ein Verlust aussieht – in den Augen der Welt ist es ein Verlust", erklärte er auf seinem Instagram-Kanal.

Griffin will dem Herrn "vom ganzem Herzen dienen"

Griffin freut sich auf das neue Kapitel in seinem Leben, das so anders aussehen wird als all das, was er als ambitionierter Basketball-Youngster erlebt hat.

"Ich möchte euch nur sagen, dass ich super-aufgeregt bin, weil ich Gott wirklich mit meinem vollen 'Ja' dienen kann. Ich habe das Gefühl, dass das Loslassen vom Basketball mir erlaubt, in den Vollzeitdienst zu gehen und dem Herrn wirklich von ganzem Herzen zu dienen, auch mit all meiner Zeit. Ich bin also gespannt, wohin mich das führt", blickt der 21-Jährige entschlossen in die Zukunft.

Seine Verbindung zu Jesus habe er während der Hochphase der Corona-Pandemie entdeckt. "Er hat mich gefunden. Ich habe mein Leben Christus übergeben, und das war die beste Entscheidung meines Lebens, das war es wirklich. Ich glaube, meine Werte begannen sich zu ändern, mein Herz begann sich zu verändern", beschreibt er den Wendepunkt in seinem Leben.