NBA: Isaiah Hartenstein beeindruckt für die New York Knicks

Anzeige

Isaiah Hartenstein spielt für die Knicks gegen die Wizards groß auf und verpasst nur knapp einen neuen Karrierenbestwert.

Der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein unterstreicht in der NBA weiterhin seinen Wert für die New York Knicks und betreibt damit auch Eigenwerbung mit Blick auf die Basketball-Nationalmannschaft. Das Team aus dem Big Apple gewann am Samstag bei den Washington Wizards mit 121:105, Hartenstein stand als Center in der Starting Five und hatte mit 19 Rebounds großen Einfluss unter dem Korb.

Der 25-Jährige verpasste damit nur knapp seinen bisherigen Karrierebestwert in der NBA (20 Rebounds), den er erst drei Tage zuvor beim Sieg gegen die Chicago Bulls aufgestellt hatte. In Abwesenheit des verletzten Stamm-Centers Mitchell Robinson überzeugte Hartenstein damit erneut, mit gut 39 Minuten stand er an diesem Abend so lange auf dem Parkett, wie kein anderer Profi in der Capital One Arena. Besonders defensiv beeindruckte Hartenstein, er steuerte zudem acht Punkte bei.

Der Sohn des früheren Bundesligaspielers Florian Hartenstein gehörte im vergangenen Jahr nicht zur deutschen Weltmeister-Auswahl, bekräftigte zuletzt aber seinen Wunsch, wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Erstmals in seiner nun bald sechsjährigen NBA-Karriere läuft Hartenstein durchgehend von Beginn an auf. Aufgrund der Verletzung Robinsons (Sprunggelenk) dürfte das auch im weiteren Verlauf der Saison und damit in Richtung der Olympischen Spiele 2024 in Paris so bleiben.

Die Knicks haben seit dem Jahreswechsel sämtliche vier Spiele gewonnen und liegen als Vierter der Eastern Conference mittlerweile klar auf Play-off-Kurs.