NBA-Profi Isaiah Hartenstein spielt in dieser Saison stark auf und kann sich nun auch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft um Dennis Schröder und Co. vorstellen. Eine mögliche EM im Sommer hängt auch von seiner Vertragssituation ab.

Isaiah Hartenstein kann sich vorstellen, bei der EM im Sommer in die deutsche Nationalmannschaft zurückzukehren - doch es gibt wie bisher andere Prioritäten.

"Ich werde nicht lügen. Für mich ist die NBA immer die Nummer eins", sagte der Basketballprofi von Oklahoma City Thunder im Sportschau-Interview, "aber wenn ich gesund bin und vertraglich alles passt, dann werde ich auf jeden Fall spielen".

Hartenstein ist zuletzt im Februar 2018 für die Nationalmannschaft aufgelaufen, gehörte beim Gewinn von EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 nicht zum Aufgebot. Bundestrainer Alex Mumbru könnte den Center gut gebrauchen, Hartenstein spielt eine starke NBA-Saison. Bisher hatte er aber "noch keinen Kontakt" zum Spanier.

Bislang gilt seine Konzentration nur dem Klub. "Über den kommenden Sommer habe ich nicht so viel nachgedacht", so Hartenstein, "das kommt eher am Ende der Saison." OKC ist mit einer 37:8-Bilanz das beste Team der Liga und damit Meisterschaftskandidat. Der 26-Jährige, der zuletzt wegen einer Wadenverletzung hatte pausieren müssen, steht bei einem Schnitt von 11,8 Punkten und überragenden 12,2 Rebounds.