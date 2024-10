NBA: LA Lakers schlagen Timberwolves - LeBron James schreibt mit Sohn Geschichte

Zum Auftakt der neuen NBA-Saison feiern die Lakers gegen Minnesota einen Sieg. LeBron James schreibt dabei mit seinem Sohn Geschichte.

Basketball-Superstar LeBron James und dessen Sohn Bronny haben NBA-Geschichte geschrieben: Die beiden waren beim Saisonauftakt der Los Angeles Lakers am Dienstagabend (Ortszeit) das erste Vater-Sohn-Duo, das in der besten Liga der Welt in einer Partie der regulären Spielzeit gemeinsam auf dem Feld stand. Die Lakers feierten dabei einen 110:103-Heimerfolg gegen die Minnesota Timberwolves.

LeBron, 39, und der 20-jährige Bronny James betraten gegen Ende des zweiten Viertels, als die Lakers mit 51:35 in Führung lagen, gemeinsam das Parkett. Der Moment war perfekt inszeniert: Am Spielfeldrand saßen Ken Griffey senior und Ken Griffey junior, die in den 90er-Jahren als Vater und Sohn für die Seattle Mariners in der Major League Baseball (MLB) für einen historischen gemeinsamen Auftritt gesorgt hatten.

"Wir haben Geschichte geschrieben, jetzt können wir Geschichte sehen", sagte Griffey junior, der kurz vor Spielbeginn mit seinem Vater für Fotos mit LeBron und Bronny James posiert hatte.

Die Lakers hatten Bronny James beim Draft im Sommer in der zweiten Runde an 55. Stelle ausgewählt. Schon in der Pre-Season hatte LeBron mit seinem Sohn beim 114:118 gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld gestanden. Gegen die Timberwolves verbuchte LeBron James am Ende 16 Punkte, Bronny kam in seinem Kurzeinsatz von knapp drei Minuten auf einen Rebound. Bester Werfer für LA war Anthony Davis mit 36 Zählern.