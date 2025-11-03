Anzeige
Basketball

NBA: Isaiah Hartenstein und OKC bauen Siegesserie aus - Chicago Bulls kassieren Pleite

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 08:20 Uhr
  • SID

OKC eilt in der NBA von Sieg zu Sieg, gegen die Pelicans weiß auch Isaiah Hartenstein wieder zu überzeugen. Derweil reißt die Serie der Chicago Bulls.

Meister Oklahoma City Thunder eilt mit dem deutschen Basketballstar Isaiah Hartenstein in der NBA weiter von Sieg zu Sieg - und hat nun bereits eine Marke der höchst erfolgreichen Vorsaison eingestellt. Gegen die chancenlosen New Orleans Pelicans gelang am Sonntag ein 137:106 und damit der siebte Sieg im siebten Spiel, mit dieser Bilanz war Thunder auch in die vergangene Spielzeit gestartet.

Im vergangenen Jahr setzte es am 6. November bei den Denver Nuggets die erste Niederlage im achten Spiel, dieses bestreitet Oklahoma in dieser Saison in der Nacht auf Mittwoch bei den Los Angeles Clippers.

Gegen die weiter sieglosen Pelicans trug Hartenstein erneut einen wesentlichen Teil zum Erfolg bei, durch jeweils 14 Punkte und Rebounds bei zusätzlichen acht Assists gelang dem deutschen Center ein Double-Double. Die Tabelle der Western Conference führt Oklahoma somit weiter unangefochten an.

Siegesserie der Bulls gerissen

OKC-Trainer Mark Daigneault lobte sein Team, das "sehr reif" gespielt habe. "Wir haben zu Saisonbeginn nicht viele Würfe getroffen, aber wir haben uns einfach kontinuierlich verbessert und bereiten die Würfe jetzt besser vor", sagte er. Diese "Beharrlichkeit" sei wichtig für den Rest der Saison.

Derweil rissen die Siegesserien der Chicago Bulls und der San Antonio Spurs. Die Bulls verloren bei den New York Knicks, bei denen der Deutsche Ariel Hukporti nicht zum Einsatz kam, mit 116:128.

San Antonio unterlag bei den Phoenix Suns 118:130, der bislang so starke Victor Wembanyama blieb mit neun Punkten und neun Rebounds diesmal unter seinen Möglichkeiten. Die Spurs und die Bulls hatten die ersten fünf Saisonspiele jeweils gewonnen.

