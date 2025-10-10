- Anzeige -
Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL 2025/26 live - Vechta vs. Oldenburg - Joyn überträgt ausgewählte Spiele im kostenlosen Stream

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 19:52 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: RASTA Vechta vs. EWE Baskets Oldenburg
  • Wettbewerb: BBL
  • Datum und Uhrzeit: 29. Dezember, 19:45 Uhr
  • Spielort: Infos folgen
BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

BBL
26.12.2025
16:30
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock
ROSTOCK SEAWOLVES
66:80
Beendet
ALBA BERLIN
ALBA
ALBA BERLIN
26.12.2025
18:30
Fitness First Würzburg Baskets
Würzburg
Fitness First Würzburg Baskets
102:83
Beendet
VET-CONCEPT Gladiators Trier
Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier
26.12.2025
18:30
SYNTAINICS MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
90:94
Beendet
NINERS Chemnitz
Chemnitz
NINERS Chemnitz
26.12.2025
20:00
SKYLINERS
Frankfurt
SKYLINERS
69:97
Beendet
FC Bayern München
München
FC Bayern München
27.12.2025
16:30
Hamburg Towers
Towers
Hamburg Towers
69:94
Beendet
EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
27.12.2025
18:30
Bamberg Baskets
Bamberg
Bamberg Baskets
83:106
Beendet
Ratiopharm Ulm
Ulm
Ratiopharm Ulm
27.12.2025
18:30
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
Basketball Löwen Braunschweig
98:77
Beendet
SC RASTA Vechta
Vechta
SC RASTA Vechta
27.12.2025
20:00
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
MHP RIESEN Ludwigsburg
91:82
Beendet
Science City Jena
Jena
Science City Jena
27.12.2025
20:00
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
MLP Academics Heidelberg
67:100
Beendet
Telekom Baskets Bonn
Bonn
Telekom Baskets Bonn
