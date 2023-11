Anzeige

James Harden hat das Gefühl, dass ihn die Philadelphia 76ers während seiner Zeit an der Seite von Joel Embiid offensiv eingeschränkt haben.

James Harden saß für die Los Angeles Clippers in der Pressekonferenz und sprach beiläufig über sein ehemaliges Team, die Philadelphia 76ers.

Laut "ESPN" sagte Harden, er habe das Gefühl, er sei "an der Leine gewesen" und wurde gezwungen, seinen Spielstil anzupassen.

Die 76ers wollten aus ihm einen Spieler machen, der er nicht sei, so Harden weiter. Harden hatte in der vergangenen Saison die meisten Assists der Liga. Trotzdem war er in den entscheidenden Spielen auffallend unauffällig.

"Ich denke, dass ich ein kreativer Spieler auf dem Platz bin", sagte Harden. "Wenn ich einen Gedanken habe und sage: 'Hey, Trainer, das sehe ich. Was denkst du darüber?' Dann heißt es: 'Na gut, okay.' Jemand, der mir vertraut, der an mich glaubt, der mich versteht. Ich bin kein Systemspieler. Ich bin ein System. Sie wissen, was ich meine?"