Im Rahmen des All-Star-Weekends gab Jayson Tatum an in Zukunft das Gesicht der NBA werden zu wollen. Nach einer Ära mit Stephen Curry, LeBron James und Kevin Durant braucht es Nachfolger. Die Fußstapfen sind riesig.

Für einen so jungen Spieler hat Tatum in seiner sechsjährigen NBA-Laufbahn schon viel erreicht. Einmal stand er in den NBA-Finals und zudem noch viermal in den Eastern-Conference-Finals.

Aus diesem Grund wurde Tatum am All-Star-Wochenende gefragt, ob er sich vorstellen könne, das neue "Gesicht der NBA" zu werden, wenn LeBron James (39 Jahre), Stephen Curry (35) und Kevin Durant (35) in den Ruhestand gehen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich es sein kann", sagte er. "Ich habe das Gefühl, wenn wir eine Meisterschaft gewinnen, wäre das noch bedeutender und klarer. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall in der engeren Auswahl bin."

Dem Star der Boston Celtics ist demnach klar, dass reiner Erfolg in der regulären Saison ihn nicht zu den besten Spielern der Liga macht: "Ich verstehe, dass ich, egal was ich in der regulären Saison mache, an einem Punkt bin, an dem die Leute mich danach beurteilen, ob ich eine Meisterschaft gewinnen kann", sagte Tatum zu Jared Weiss von "The Athletic". "Das ist mir klar, und ich denke, ich muss es einfach tun."