NBA: Kevin Durant hat sich wohl auf drei Teams festgelegt - Gerüchte und News im Ticker

In der NBA laufen aktuell die Finals. Während OKC und die Indiana Pacers um den Titel kämpfen, widmen sich die anderen Teams der Personalplanung.

Das Wichtigste in Kürze

+++ 21. Mai: Trade-Beben um Kevin Durant bahnt sich an +++

Es wird allerdings auch berichtet, dass sich der Deal nicht unbedingt mit einem der von Durant favorisierten Teams abspielen muss. So seien Verhandlungen der Suns mit den Timberwolves, Heat und Rockets am weitesten vorangetrieben.

Einem Bericht von "ESPN" zufolge, sei der Kreis laut NBA-Insidern allerdings von sieben bis acht Teams auf drei Namen verkleinert worden. So soll der Forward ein Engagement bei den Houston Rockets, den San Antonio Spurs oder den Miami Heat favorisieren.

Demnach würden die anderen Franchises aggressive 76ers erwarten. Das Team hat in dieser Saison lediglich 24 von 82 Spielen gewonnen.

Kurios: 76ers-Boss Daryl Morey gab erst kürzlich bekannt, diesen Pick nicht traden zu wollen. Diese Aussage scheint aber nicht der Wahrheit zu entsprechen - das will zumindest "ESPN" erfahren haben. Es soll sich vielmehr um eine Ente handeln.

Zum Start der Halbfinal-Partien der Playoffs arbeiten die ausgeschiedenen Teams fleißig an ihrem Kader. Dabei bahnt sich bereits jetzt ein großes Beben an.

+++ 7. Mai: Giannis Antetokounmpo vor Offseason-Trade +++

Das Gerücht brodelt weiter: verlässt Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks in der Offseason? Mehrere Teams sollen an einem Trade Interesse haben.

Laut Insider Howard Beck von "The Ringer" stehen die Teams aus Los Angeles, New York und Miami für den Superstar an.

Alles Städte, für die der Grieche offenbar gerne auflaufen würde.

Außenseiterchancen sollen die Chicago Bulls und Houston Rockets haben, wenn ein Trade möglich wäre.