Maxey ging mit einer imposanten Checkliste in die neue Spielzeit: Er soll Playmaking und Scoring von James Harden wettmachen, den Sprung zum zweiten legitimen Star der Sixers hinkriegen UND Joel Embiid davon überzeugen, dass es langfristig eine gute Idee ist, in der Stadt der Brüderlichen Liebe zu bleiben. Kaum Druck also, aber bisher ist der junge Guard aber auf einem sehr guten Weg.

Maxey ist zu Beginn der Saison on fire – in jeder Hinsicht. Er traf bisher mehr als die Hälfte seiner Dreier (kleine Stichprobe, aber: Über die letzten beiden Jahre waren es auch jeweils 43%), etliche davon waren schwierige Pullups. Er zieht mehr als doppelt so viele Freiwürfe wie im letzten Jahr, ging in zwei Spielen zehnmal an die Linie, was er im vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal schaffte. Er hält den Ball mehr in der Hand denn je und scort trotzdem effizienter. Es hört aber nicht bei den Punkten auf.

Maxey ist noch immer kein klassischer Point Guard und kein Passing-Savant wie Harden. Trotzdem springt seine Spielkontrolle bisher ins Auge, die Fortschritte sind klar erkennbar. Er findet Embiid regelmäßig in dessen Lieblings-Spots rund um die Freiwurflinie, hat den Court besser im Blick als in seinen ersten Jahren. Er gibt den Ball schneller und bereitwilliger ab und bleibt danach nicht stehen, auch Spieler wie Tobias Harris sind in einer von Maxey geführten Offense etwas mehr involviert.

Der vielleicht schnellste Spieler der NBA spielt nicht mehr ausschließlich mit Vollgas, sondern versteht es viel besser, wann und wie er das Tempo auch mal drosseln kann. Bisher stehen 19 Assists über drei Spiele lediglich drei Ballverluste gegenüber, das ist überragend, zumal er dabei trotzdem keineswegs übervorsichtig spielt.

Maxey zeigt kurzum, dass er die Show schmeißen kann. Er hat den Sixers inmitten des Harden-Zirkus etwas Ablenkung verschafft. Gleichzeitig verdeutlichte sein Saisonstart, dass es an der Zeit war, diesen Zirkus zu beenden und nach vorne zu blicken. Nun ist es nach einem zehrenden Prozess endlich so weit und Maxey kann endgültig der Chef im Ring bei den Sixers werden.

Der Trade bringt den Sixers in erster Linie Flexibilität zurück. Stand jetzt hat Philadelphia für kommende Saison nur Embiid fix unter Vertrag und massenweise Cap-Space. Mit den Assets und auslaufenden Verträgen könnte aber auch in dieser Spielzeit noch ein Trade für einen anderen Star folgen, der besser zum Star-Duo passt – und der Entwicklung von Maxey eben nicht im Weg steht.