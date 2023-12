NBA-Kolumne: Warum Ja Morant die NBA-Welt nervös macht

Olympia 2024: Sportstars schlafen auf Bettgestellen aus Karton

Wie schon bei den zurückliegenden Olympischen Spielen in Tokio, wird auch 2024 in Paris das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Daher werden die Sportstars im Olympischen Dorf - wie eben auch schon 2021 in Tokio - erneut auf Bettgestellen aus Karton schlafen. Nach dem Ende der Spiele in der französischen Hauptstadt sollen diese Bettgestelle dann recycelt werden, während die Matratzen an Schulen und Vereine gespendet werden. © MAXPPP