Schock für die Boston Celtics: Kurz nach dem Sieg in den NBA Finals muss die Franchise für rund sechs Monate auf den Letten Kristaps Porzingis verzichten. Der Big Man fällt damit für den Start der neuen Saison aus.

Mehr als fünf Wochen fehlte Kristaps Porzingis den Boston Celtics in den abgelaufenen Playoffs der NBA verletzungsbedingt, da er an einer Wadenverletzung laborierte. In Spiel eins der Finals gegen die Dallas Mavericks feierte der Lette sein Comeback - und überzeugte auf ganzer Linie.

Nur ein Spiel später folgte die nächste Hiobsbotschaft: der 28-Jährige verletzte sich erneut und fällt infolgedessen mehrere Monate aus.

Wie die Celtics am Donnerstag bekanntgaben, musste sich Porzingis unters Messer legen. Dabei wurde er am Bein operiert, um ein gerissenes Halteband und eine luxierte Sehne am hinteren Schienbein-Muskel zu reparieren.

Rund fünf bis sechs Monate wird der Europäer damit ausfallen - und somit auch den Start in die neue NBA-Saison verpassen, die im Oktober beginnt.