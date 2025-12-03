NBA - Los Angeles Clippers trennen sich vorzeitig von Chris Paul: "Werde nach Hause geschickt"

Chris Paul, der seine letzte Saison bei den L.A. Clippers eigentlich als würdige Abschiedstournee erleben sollte, sieht sich nun einem vorzeitigen und unrühmlichen Ende gegenüber.

Die Los Angeles Clippers trennen sich nach nur zwei Monaten von Klublegende Chris Paul.

Das geht aus einem Statement des NBA-Teams aus der Nacht zum Mittwoch hervor.

Der 40-Jährige, der erst vor zwei Wochen sein Karriereende nach der Saison verkündet hatte, reagierte überrascht: "Habe gerade herausgefunden, dass ich nach Hause geschickt werde", schrieb der Basketballstar bei Instagram.

Denn was eigentlich ein würdiger Abschluss seiner großen Karriere werden sollte, wurde nun von den Clippers, die mit einer 5:16-Bilanz drastisch hinter den Erwartungen liegen, kurzerhand abgebrochen.