Russell, der 2015 im Draft an der zweiten Position ausgewählt wurde, spielte bereits von 2017 bis 2019 für die Nets und erreichte in dieser Zeit seine bis heute einzige All-Star-Auswahl. In der laufenden Saison bringt er es auf durchschnittlich 12,4 Punkte, 2,8 Rebounds und 4,7 Assists pro Spiel.

Lakers-Trade: Nets stocken Draft-Kapital weiter auf

Finney-Smith wiederum, der seit dem Abgang von Kyrie Irving im Februar 2023 der Franchise aus Brooklyn angehört, zeichnet sich in der aktuellen Spielzeit vor allem mit seiner Dreier-Quote von 44 Prozent aus, die nie zuvor in seiner Karriere besser war. Zudem glänzt er vor allem als erstklassiger Verteidiger auf den Flügeln.

Im Rahmen des Trades sparen die Lakers rund 15 Millionen Dollar ein. Die Nets wiederum entlasten ihre zukünftigen Finanzen und stocken ihr beträchtliches Draft-Kapital weiter auf. So verfügen sie in den nächsten sieben Jahren über 31 Draft-Picks – 15 davon in der ersten, 16 in der zweiten Runde.