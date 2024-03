9. Phoenix Suns (zuvor Rang 8, 41:29)

Die Suns bekommen weiterhin keine Konstanz in ihre Saison. Die schwächeren Teams schlagen sie meist, gegen die Contender kassieren sie in der Regel. Vor allem Beal ist in dieser Spielzeit weiterhin nicht wirklich angekommen. Die Suns sind eine der Enttäuschungen bisher. Dennoch will keiner gegen KD in der Postseason ran. © 2024 Getty Images