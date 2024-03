Anzeige

Die Clippers um Daniel Theis haben in dieser NBA-Saison viel vor, mussten aber gegen die 76ers eine deutliche Pleite einstecken.

Gegen die Philadelphia 76ers verloren die Kalifornier am Sonntag mit 107:121. Im Playoff-Rennen der Western Conference liegen die Clippers (44:26) weiter aussichtsreich auf Rang vier, der einen Heimvorteil bietet in der ersten Runde der Postseason. Allerdings haben die Clippers die New Orleans Pelicans (44:27) im Nacken.

"Bis zu den Playoffs geht es darum, dass wir alle so fit wie möglich sind. Und dann ist die Meisterschaft das Ziel", hatte Theis dem "SID" vor dem Spiel gesagt. "Deshalb ist es wichtig, dass alle ihre persönlichen Ziele hinten anstellen und sich dem Teamerfolg unterordnen", so der 31-Jährige. Gegen starke Sixers waren die Clippers allerdings die meiste Zeit über chancenlos.

In der Eastern Conference belegen die Sixers mit einer 39:32-Bilanz Platz sieben, der die Teilnahme an den Play-Ins garantieren würde. Das direkte Playoff-Ticket ist nicht weit weg, die Indiana Pacers stehen bei 40:31.

Beste Werfer bei den Gästen waren Tyrese Maxey und Tobias Harris mit 24 Punkten, bei den Clippers Norman Powell und Kawhi Leonard mit jeweils 20 Zählern. Theis stand knapp sechs Minuten auf dem Parkett und blieb ohne Zählbares.