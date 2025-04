NBA: Luka Doncic glaubt an Titel mit den L.A. Lakers: "Mit Sicherheit eine Chance"

Detroit Pistons at New York Knicks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Basketball-Topstar Luka Doncic geht voller Optimismus in seine ersten NBA -Playoffs mit den Los Angeles Lakers. "Ich denke, wir haben ein tolles Team", sagte Doncic vor dem Auftakt der Erstrundenserie gegen die Minnesota Timberwolves. "Wir haben Jungs, die bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Alle bleiben zusammen. Die Chemie ist gut." Er denke, dass das Team "mit Sicherheit eine Chance" auf den Gewinn der Meisterschaft habe.

Doncic muss gegen Gobert ran

Die Serie gegen die Timberwolves beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Heimspiel. "Sie haben viele Jungs, die spielen können, viele Jungs, die bewachen können. Sie sind also sehr, sehr interessant", betonte Doncic.

Sorge vor einem direkten Duell mit Center Rudy Gobert, viermaliger Defensive Player of the Year in der NBA, habe er derweil nicht. "Seit ich in die Liga gekommen bin, spiele ich gerne Pick-and-Roll", sagte der 26-Jährige: "Ich mag es, wenn sie einen Center auf mich ansetzen." Sein Coach sieht darin gar einen besonderen Ansporn: "Er glaubt, dass es auf der ganzen Welt niemanden gibt, der ihn beschützen kann", sagte JJ Redick. Deshalb nehme Doncic das Matchup mit Gobert besonders "ernst".