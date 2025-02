Die Fans in der Arena feierten nicht nur ihren neuen Liebling, sondern sie verhöhnten auch Nico Harrison. Der President of Basketball Operations und General Manager der Mavs war maßgeblich daran beteiligt, dass Doncic zu den Lakers wechselte.

"Im ersten und zweiten Viertel wusste ich nicht, was los war. Es waren einfach so viele Gefühle. Es war ein anderes Spiel. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist", sagte der bedrückt wirkende Doncic bei "TNT" und fügte an: "Ich bin einfach glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich kann es kaum erwarten, schlafen zu gehen."

In einer Szene, als der 25-Jährige während des Spiels an der Freiwurflinie stand, sangen die Zuschauer: "Thank you, Nico!"

Das Wiedersehen zwischen Doncic und Harrison fiel etwas frostiger aus. Auf einem Foto, das auf Social Media geteilt wurde, ist zu sehen, wie sich die Blicke des Spielers und des Managers treffen. Harrisons Miene in diesem Moment ist versteinert.